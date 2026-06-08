Intento de homicidio en Bellavista, Campeche: adulto mayor es detenido por apuñalar a transeúnte

Alfredo “N”, señalado como presunto responsable de lesionar con un arma blanca a otra persona en la colonia Ampliación Bellavista, es investigado por el hecho, integrándose una carpeta de investigación por homicidio calificado en grado de tentativa, mientras la víctima se mantiene internada en el Hospital General con lesiones de gravedad.

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Los hechos ocurrieron cuando la víctima, identificada como A.C.R., caminaba por la calle Gabriel Macín Hernández, entre 16 de Septiembre, en los límites de las colonias Bellavista y Granjas, cuando presuntamente fue atacada por un sujeto de la tercera edad armado con un cuchillo.

El sujeto, pese a tener múltiples heridas en el cuello, logró huir unos metros, donde se desplomó. Fue asistido por vecinos, mientras el sospechoso intentó regresar a su hogar, ubicado a pocos metros del lugar del ataque, pero fue interceptado por elementos estatales.

Minutos después, llegaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes estabilizaron la hemorragia, pero debido a la gravedad, fue llevado en estado grave al Hospital General, donde se descartó su fallecimiento.

El presunto agresor, señalado de estar intoxicado, fue remitido a la Fiscalía General del Estado (FGECAM), donde Alfredo “N” se mantiene a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cuya situación legal se definirá en las próximas horas.

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JGH