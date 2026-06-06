Alerta ambiental en Quintana Roo: Detectan aguas negras en 150 cenotes de Playa del Carmen

Debajo de esta ciudad denominada “paraíso turístico”, Playa del Carmen, los cenotes presentan síntomas de contaminación de aguas residuales; activistas señalan que al menos 150 de 300 cenotes presentan bacterias, lo grave es que están provocando daños a los mantos freáticos, y esto es una amenaza a la salud pública y de deterioro de los arrecifes, aunque no existen denuncias ante las autoridades; sin embargo, hacen el llamado urgente a prevenir la degradación de la calidad del agua.

Noticia Destacada ¡Pintan de colores el Centro! Colectivo Yaxcheel arranca el mes del orgullo LGBT+ en José María Morelos

Por su parte, el buzo de cuevas e integrante de Cenotes Urbanos y de Sélvame del Mero Ángel (Sélvame MX), José Urbina Bravo, exhibe en un video el escurrimiento de aguas negras a cenotes debajo de este centro vacacional de Playa del Carmen, y hace el llamado a las autoridades gubernamentales a tomar acciones.

Playa del Carmen está cimentada sobre toda una red de cenotes y cuevas; lo grave es que los asentamientos humanos “irregulares”, al carecer de infraestructura, están descargando las aguas residuales a los cenotes y se está filtrando al manto freático, agua que toda la población consume.

Estas aguas residuales que se están filtrando al subsuelo, además de representar una amenaza a la salud pública, paralelo a ello también son un ultimátum al Sistema Arrecifal Mesoamericano de aproximadamente 1,000 kilómetros de longitud localizado en el mar Caribe, que inicia en Cabo Catoche, al norte de Quintana Roo, México, bordea las costas de Belice y Guatemala y finaliza en el complejo Islas de la Bahía-Los Cayos Cochinos en la costa norte de Honduras, describió el activista Carlos Jiménez.

El buzo de cuevas, Urbina Bravo, a través de un video evidencia la filtración de las aguas residuales debajo de esta ciudad; se escucha cómo el agua cae ajena al ecosistema de los cenotes, se ve tan asqueroso aquí abajo ante el exceso de mugre.

Los desarrollos inmobiliarios asentados sobre la red de cenotes están afectando la red subterránea, pero están vendiendo el progreso; en verdad es una repulsión para los recursos naturales, esto es lo que estamos garantizando a nuestro futuro si continuamos por este camino, relató Urbina Bravo.

Pese a ello, el profesionista aseguró que esto tiene solución, se puede proteger la calidad del agua, pero sobre todo tenemos que evitar que se expanda a la selva, y si no hacemos algo al respecto, las consecuencias serían fatales.

No estamos debajo de algún asentamiento “irregular” de Playa del Carmen donde no cuentan con infraestructura; no, nos encontramos debajo del corazón de Playa del Carmen, describe en el video.

Este cenote está muy cerca del mar y el agua fluye directamente a las playas, uno de los destinos turísticos más importantes de México; esto es lo que le hemos hecho a nuestra ciudad, y esto es lo que continuamos haciendo.

Sin embargo, para el experto en cuevas, previo a este desarrollo había alternativas pero no se tomaron en cuenta a tiempo, pero aún estamos a tiempo; por eso hacemos un llamado urgente a las autoridades para cambiar el rumbo para que no suceda lo mismo en la selva que aún nos queda, relató.