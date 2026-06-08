Autobuses eléctricos Taruk llegan a Chetumal, primera ciudad en el país con este tipo de unidades

El Gobierno de Quintana Roo, encabezado por la Gobernadora Mara Lezama, dio a conocer que los primeros autobuses eléctricos Taruk llegaron a Chetumal, convirtiendo a la capital de la entidad en la primera ciudad en todo el país con este tipo de unidades.

Estas unidades eléctricas, hechas en México, se integran al transporte público de la ciudad de Chetumal, con lo que marcan un hito histórico en cuanto a movilidad y transporte se refiere.

"Como parte del arranque de la ruta MOBI Sian Ka’an–Las Américas, los autobuses en periodo de prueba: las primeras 2 semanas realizarán recorridos sin pasajeros y las siguientes 2 semanas operarán con usuarios para evaluar su funcionamiento en condiciones reales", detalló la mandataria estatal.

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Lezama también especificó que, en una publicación realizada en redes sociales en su perfil oficial, estos autobuses eléctricos beneficiarán a más de 45 mil personas y que representa un paso importante hacia una movilidad más moderna, segura y sustentable.

"Con accesibilidad universal, videovigilancia, Wi-Fi, puertos USB y tecnología de última generación, seguimos construyendo una capital más humana e innovadora, cuidando nuestro medio ambiente y llevando bienestar compartido a las familias chetumaleñas", aseguró la Gobernadora.

"Este proyecto significa mucho más que nuevas unidades; significa justicia social e igualdad de oportunidades", declaró Mara Lezama, durante el evento en el que fueron presentados los autobuses.