Presunto tirador es detenido con dosis de marihuana y cristal en la SM 31 de Cancún

Un hombre identificado como Rodolfo de San Martín “N” fue detenido en la Supermanzana 31 del municipio de Benito Juárez, luego de que fuera sorprendido presuntamente en posesión de diversas dosis de sustancias con características similares a la marihuana y al cristal.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Puertos, entre la calle Mazatlán y una vialidad sin nombre, cuando durante recorridos de vigilancia se detectó a dos hombres que aparentemente realizaban el intercambio de pequeñas bolsas transparentes que contenían un vegetal verde con características semejantes a la marihuana.

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De acuerdo con los reportes, al notar la presencia de las autoridades, uno de los individuos huyó del lugar a pie, mientras que el segundo intentó retirarse a bordo de una motocicleta. Sin embargo, fue alcanzado e interceptado metros más adelante.

Tras la intervención, se llevó a cabo una inspección preventiva, durante la cual fueron localizadas diversas bolsitas que contenían sustancias con características similares a narcóticos distribuidos para su posible comercialización.

Entre los indicios asegurados se encuentran 53 bolsitas transparentes tipo ziploc que contenían vegetal verde con características similares a la marihuana, así como 33 bolsitas de plástico transparente con una sustancia granulada de apariencia cristalina, cuyas características coinciden con las del cristal.

Asimismo, fue asegurada una motocicleta marca Honda, color negro, la cual no contaba con placas de circulación al momento de la intervención.

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El detenido y los indicios fueron trasladados para los procedimientos correspondientes y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, instancia encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del implicado.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar si existen vínculos con otras actividades relacionadas con la distribución de sustancias ilícitas en la zona.

Rodolfo de San Martín “N” permanecerá sujeto al proceso legal correspondiente, mientras se desarrollan las investigaciones derivadas de este aseguramiento.