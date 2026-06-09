Detienen a presuntos narcomenudistas en la Zona Continental de Isla Mujeres

En operativos diferenciados, elementos del Grupo Centurión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en estrecha coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, lograron la detención de tres personas presuntamente vinculadas a delitos contra la salud en la zona continental de Isla Mujeres y Costa Mujeres.

Los primeros hechos se registraron cuando los uniformados detectaron a una mujer que manipulaba bolsitas transparentes en la calle 2 sur, entre las calles 78 y 76, supermanzana 77 del fraccionamiento Corales, en el municipio de Benito Juárez. Se trata de Yessica Guadalupe “N”, a quien se le aseguró una mariconera, 80 bolsitas tipo ziploc con vegetal verde y seco similar a la marihuana, 17 bolsitas con polvo blanco con características de cocaína y un teléfono celular.

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Horas más tarde, en el estacionamiento del Gomart, a un costado de la gasolinera Gulf sobre la carretera Punta Sam, en la supermanzana 002, manzana 002 de Costa Mujeres, municipio de Isla Mujeres, los efectivos observaron a dos masculinos que intercambiaban bolsitas con vegetal verde y seco. Se trata de Florencio “N” y Eduardo Javier “N”, a quienes se les aseguró dos bolsas ecológicas, 88 bolsitas con sustancia similar a la marihuana, 76 bolsitas con fragmentos sólidos transparentes similares al cristal, 32 cartuchos útiles calibre 5.56 mm, dos teléfonos celulares y un vehículo Toyota Avanza color rojo con rotulación “Platinum Service” y placas de Quintana Roo.

De acuerdo con las autoridades, las tres personas detenidas estarían relacionadas con un mismo grupo generador de violencia que opera en la región, presuntamente dedicado al cobro de piso, el narcomenudeo y el uso de armas de fuego. Las tres puestas a disposición se realizaron ante la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo para las indagatorias correspondientes.

Estas acciones se enmarcan en los operativos de vigilancia y reacción que mantiene el Grupo Centurión en la zona continental, donde se ha intensificado la presencia interinstitucional para inhibir la distribución de sustancias ilícitas y actividades delictivas asociadas. La coordinación entre las corporaciones ha permitido asegurar cantidades importantes de droga y pertrechos en diversos puntos de Benito Juárez e Isla Mujeres en las últimas semanas.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de las redes locales y posibles vínculos entre los detenidos, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la seguridad en una región de alta afluencia turística y desarrollo habitacional.

Con estas detenciones, las dependencias de seguridad refrendan su compromiso de actuar de manera oportuna ante cualquier indicio de actividades ilícitas que afecten la tranquilidad de las familias que residen en la zona continental.