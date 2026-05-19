Menor fallece por presunto ahogamiento; autoridades investigan

La noche de este martes se registró una tragedia en la colonia Pallas, luego de que un menor de apenas 13 años de edad perdiera la vida presuntamente por ahogamiento en una alberca ubicada en un domicilio particular.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 22 entre 49 y 47, a un costado del panteón Último Paseo, donde familiares del menor, identificado como Diego P. G., solicitaron desesperadamente el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que el adolescente no reaccionaba y presentaba aparentes signos de ahogamiento.

Cuerpos de emergencia llegaron al lugar. / Por Esto.

Al lugar arribaron de manera inmediata paramédicos del grupo Acses, seguidos por elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes comenzaron intensas labores de reanimación cardiopulmonar. Durante varios minutos, los socorristas trabajaron coordinadamente utilizando equipo médico especializado, monitores y medicamentos, incluyendo dosis de adrenalina, con la esperanza de lograr que el menor recuperara los signos vitales.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados y tras múltiples ciclos de reanimación que se prolongaron más allá del tiempo habitual para este tipo de maniobras, los paramédicos confirmaron el fallecimiento del adolescente en el sitio.

Autoridades confirmaron el fallecimiento del menor en el sitio. / Por Esto.

La escena se tornó desgarradora cuando uno de los familiares se arrodilló junto al cuerpo cubierto con una sábana blanca, abrazándolo entre lágrimas ante la mirada de vecinos y curiosos que comenzaron a congregarse en la zona.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense realizaban el levantamiento del cuerpo e iniciaban las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho.

Personal de la FGE y Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo. / Por Esto.

Hasta el momento, las autoridades no han informado con precisión cómo sucedió el incidente ni dónde se encontraban los padres o responsables del menor al momento de la tragedia, por lo que las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades.

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