Pánico en Lázaro Cárdenas: Reportan detonaciones cerca de escuelas y despliegan operativo

Momentos de alta tensión, pánico y una profunda incertidumbre se vivieron este miércoles en la hasta ahora tranquila comunidad de Vicente Guerrero, conocida popularmente por los lugareños como San Pedro, ubicada a escasos 12 kilómetros de la cabecera municipal de Kantunilkín.

Vecinos de la localidad reportaron ráfagas de detonaciones por arma de fuego que rompieron abruptamente con la paz social de la zona, desatando un denso e inmediato despliegue operativo por parte de diversas corporaciones policiales y ministeriales de los tres niveles de gobierno.

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De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar y las alarmantes alertas emitidas por los propios habitantes a través de redes vecinales y de mensajería instantánea, los hechos de ocurrieron en un horario críticamente vulnerable: entre las dos y las tres de la tarde.

Este lapso coincide exactamente con el cambio de turno escolar, momento justo en el que los adolescentes de la escuela telesecundaria local abandonaban las aulas para dirigirse a sus hogares, y los jóvenes del telebachillerato se disponían a ingresar a las instalaciones educativas para iniciar su jornada vespertina.

El estruendo de los proyectiles generó que alumnos, docentes y padres de familia buscaran refugio desesperadamente debajo de los pupitres y detrás de los muros de las viviendas colindantes para salvaguardar sus vidas ante el temor latente de una tragedia mayor o de ser alcanzados por una bala perdida en medio de la vía pública.

Autoridades de seguridad y la Fiscalía no habían emitido una versión oficial sobre el origen de las detonaciones / José Marcial Reyes

Sobre el incidente las instancias de seguridad, tanta seguridad ciudadana, cono la fiscalía con base en Kantunilkín, informaron sobre lo acontecido, han mantenido un absoluto y estricto hermetismo no dieron posicionamiento que esclarezca el origen real del tiroteo, lo que ha incrementado el malestar de la sociedad civil que exige respuestas inmediatas ante la aparente vulnerabilidad en la que se encuentran.

Fuentes extraoficiales y testigos presenciales que se encontraban en las inmediaciones de la periferia comunitaria señalaron que los disparos no se trataron de un enfrentamiento fortuito entre bandas rivales, sino el resultado directo de una intensa y prolongada persecución iniciada por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía, hechos que no han confirmado las corporaciones.

Las unidades policiales y de la fiscalía fueron observados más tardes en una estación de gasolina situada en las cercanías del poblado, en dicho punto, las unidades oficiales rodeaban un vehículo tipo grúa.

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce formalmente si la pesada unidad civil formaba parte del operativo de apoyo institucional o si correspondía al vehículo sospechoso que era activamente perseguido por los agentes ministeriales sobre la carretera.

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En el lugar y ante la presencia de las unidades de seguridad, parte de los trabajadores de la gasolinera se encontraba resguardada en el interior de las oficinas, solo los despachadores, se encontraban trabajando.

Minutos más tarde, la tensión escaló cuando testigos en la ruta observaron el arribo a toda velocidad de una camioneta oficial de la Fiscalía procedente directamente de Kantunilkín. En la batea o cama del vehículo oficial era trasladado un sujeto fuertemente custodiado, visiblemente detenido y esposado por las fuerzas del orden, la identidad del sospechoso y los delitos que se le imputan permanecen bajo estricta reserva legal, y tampoco se ha confirmado si se trata del operador de la grúa asegurada en la gasolinera o de un civil implicado en la balacera previa.