Golpe al narcotráfico en Michoacán: decomisan 137 kilos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas y detienen a cinco extranjeros

Las autoridades federales asestaron un nuevo golpe al narcotráfico en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde fueron asegurados aproximadamente 137 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor marítimo.

Durante el operativo también fueron detenidas cinco personas de nacionalidad extranjera presuntamente relacionadas con el traslado de la droga.

La acción fue dada a conocer por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de sus redes sociales, donde destacó que el aseguramiento fue resultado de un trabajo coordinado entre diversas dependencias federales encargadas de la seguridad y vigilancia en instalaciones estratégicas del país.

De acuerdo con la información oficial, el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Cómo fue el aseguramiento de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas?

Las autoridades detectaron un contenedor que transportaba la droga dentro de las instalaciones portuarias de Lázaro Cárdenas, uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías del país.

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Tras las inspecciones correspondientes, los elementos federales localizaron aproximadamente 137 kilogramos de cocaína. Como resultado de la intervención también fueron detenidos cinco ciudadanos extranjeros, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

El Gabinete de Seguridad señaló que este decomiso representa una afectación económica estimada en más de 29 millones de pesos para los grupos delictivos involucrados en el tráfico de drogas.

Más de 274 mil dosis no llegarán al mercado ilegal

Las autoridades federales destacaron que el aseguramiento evitó que cerca de 274 mil dosis de cocaína llegaran a las calles y fueran distribuidas entre la población.

El puerto de Lázaro Cárdenas ha sido identificado como uno de los puntos estratégicos para el comercio internacional en México, por lo que las tareas de vigilancia y revisión de contenedores se han reforzado para impedir el tráfico de drogas, armas y mercancías ilícitas.

En una acción coordinada en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @AduanasMx, @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron un contenedor con aproximadamente 137 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas de nacionalidad extranjera.



Este… pic.twitter.com/Bqx2lzfIKd — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 19, 2026

El Gabinete de Seguridad reiteró que continuará el trabajo coordinado entre las instituciones federales para fortalecer la seguridad en puertos, aduanas y puntos de ingreso al país.

Asimismo, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir a las organizaciones criminales y reducir el flujo de sustancias ilícitas hacia distintos mercados nacionales e internacionales.

Con este nuevo decomiso, las autoridades federales suman otro aseguramiento relevante en instalaciones portuarias, consideradas clave para frenar las operaciones logísticas del crimen organizado.

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