Denuncian el envenenamiento de dos perros en Tulum; uno murió y otro sigue grave

Un habitante de la comunidad Cobá, en Tulum, denunció públicamente el presunto envenenamiento de dos de sus perros durante la madrugada de ayer. Como resultado del incidente, uno de los animales murió, mientras que el otro permanece con vida, aunque en estado delicado. El propietario solicitó el apoyo de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y evitar que se repitan hechos similares.

De acuerdo con el testimonio de Gaspar Sosa, dueño de los caninos, las víctimas son “Pulga” y “Balú”, mascotas que lo habían acompañado durante varios años. Relató que al percatarse de la situación intentaron brindarles atención inmediata; sin embargo, únicamente lograron estabilizar al segundo mencionado, quien continúa bajo observación debido a su estado de salud, mientras que el primero falleció a consecuencia de la presunta intoxicación.

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A través de plataformas digitales, el afectado expresó que ambos animales fueron envenenados de manera intencional. Señaló que Balú ha permanecido con él durante seis años y que, pese a los esfuerzos realizados para salvarlo, continúa muy débil. En el caso de Pulga, indicó que no fue posible revertir los efectos del supuesto tóxico.

Gaspar Sosa explicó que decidió hacer pública la denuncia con el propósito de visibilizar el caso y alertar a los habitantes de Cobá para que extremen precauciones con sus animales de compañía, especialmente durante las noches y madrugadas. Asimismo, pidió que los responsables sean identificados y sancionados, al considerar que este tipo de acciones representa un riesgo tanto para las mascotas como para la población.

El caso se suma a otros reportes recientes sobre presuntos envenenamientos de animales domésticos registrados en la región, situación que ha generado preocupación entre propietarios de mascotas y personas dedicadas a la protección y bienestar animal.

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Hasta el cierre de esta edición no se había informado si el afectado presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes. No obstante, la publicación ha comenzado a difundirse entre habitantes de la comunidad con el objetivo de alertar a otros dueños de animales y prevenir nuevos incidentes.

Vecinos de Cobá han compartido el caso en distintas plataformas digitales para solicitar mayor vigilancia y exhortar a quienes tengan información sobre lo ocurrido a reportarla ante las instancias correspondientes, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de los hechos y evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse.