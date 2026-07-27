Casa Otoch recibe donativo de 481 mil pesos para fortalecer atención médica de menores

Un donativo de 481 mil 781 pesos fue entregado al Centro de Asistencia Social para Niños, Niñas y Adolescentes de Yucatán, Casa Otoch, por parte de una conocida cadena comercial como resultado de la campaña de redondeo “Cambio x Cambio” de la que fueron beneficiados como institución. Durante el trimestre abril-junio del presente año, todos los centavos redondeados a través de las tiendas participantes sumaron para el beneficio de las 188 infancias y adolescencias que se encuentran bajo resguardo y tutela del estado.

La entrega simbólica del donativo fue recibida por la presidenta del Sistema DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal, en las instalaciones de Casa Otoch, recinto que abrió sus puertas por primera vez a la prensa durante esta ceremonia. La funcionaria estatal destacó que el recurso recibido a través del Patronato Caimede-Casa Otoch, servirá para la adquisición de medicamentos que son utilizados en el Centro de Asistencia Social para el cuidado de los menores que ahí residen.

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”Hoy recibimos un apoyo que nace de la generosidad de muchas personas y del compromiso de una empresa que decidió abrir las puertas de la ayuda para acompañar a nuestras infancias de Casa Otoch. Cada peso cuenta, cada acción cuenta y cada muestra de cariño cuenta para construir un mejor presente y un mejor futuro para nuestras infancias”, puntualizó la presidenta honoraria.

Adrián Montiel Vivar, gerente de Tiendas Oxxo Plaza Mérida, expresó que los donativos recaudados son resultado de miles de aportaciones voluntarias de clientes, cuyas pequeñas contribuciones generan un impacto colectivo. Asimismo, reconoció la labor de Casa Otoch por brindar atención, acompañamiento y mejores oportunidades a niñas, niños y adolescentes de Yucatán.

”Esa es la esencia de Cambio por Cambio: demostrar que un pequeño gesto puede abrir la puerta a proyectos que generan bienestar y transforman vidas”, concluyó.

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Como un punto adicional a la presentación, la presidenta honoraria del DIF Yucatán aprovechó la oportunidad para dar una actualización sobre Casa Otoch. Destacó que detrás de este espacio para a las infancias y adolescencias bajo el resguardo y tutela del estado hay todo un equipo multidisciplinario que suma 335 trabajadores entre cuidadores, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, maestros, nutriólogos y cocineros que atienden diariamente a los 193 menores que habitan las instalaciones.

Sobre la distribución actual de la población en Casa Otoch, detalló que cuentan con 19 menores de 0 a 2 años; 18 de 3 a 5 años; 39 de 6 a 11; 103 de 12 a 17, siendo este el grupo etario más grande, y 14 jóvenes de 18 años o más. Todos ellos cuentan con una atención integral, así como educación en los diferentes niveles, desde preescolar hasta preparatoria.