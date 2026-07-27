Vacaciones no salvan las ventas; artesanos de Champotón apenas sobreviven

Lejos de representar un repunte en sus ingresos, el periodo vacacional ha transcurrido con ventas muy limitadas para algunos expendedores, quienes comentan que la venta de artesanías continúa estancada en la zona del malecón de Champotón.

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Lázaro Benequén Ortela señaló que las ganancias han disminuido en las últimas semanas, al grado de que apenas logra obtener lo necesario para cubrir los gastos básicos.

"Las ventas son muy escasas. A veces no cae casi nada. Está muy escaso ahorita; hay días e incluso meses en los que no vendemos nada", externó desde su punto de venta.

Benequén Ortela explicó que, durante las últimas dos semanas, sus ingresos han rondado apenas los 400 pesos semanales, cantidad que, dijo, únicamente alcanza para la comida.

"Ya van como dos semanas que he ganado unos 400 pesos a la semana. Está cayendo para la comida", concluyó.

Tras un recorrido por esta zona costera, se platicó con otros expendedores de artesanías, quienes también comentaron que sus ventas siguen bajas en lo que va de este periodo vacacional.

JGH