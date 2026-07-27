Denuncian amenazas contra siete regidores de Playa del Carmen

Siete regidores del Ayuntamiento de Playa del Carmen fueron amenazados y extorsionados por un presunto grupo criminal, esto denunciado por el décimo primer regidor. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre la situación.

El regidor José Luis Toledo Medina dio a conocer que siete ediles han sido amenazados con "alinearse", aunque la presidente municipal Estefanía Mercado Ascencio ya tiene conocimiento de los hechos, hasta ahora desconocen que medidas tomarán, si reforzarán la seguridad o no.

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"Hasta el momento no tenemos una respuesta concreta, cuales serían las medidas, refirió Toledo Medina". En tanto que otros ediles han guardado silencio en torno a los hechos. De acuerdo a fuentes al interior del palacio, existe hermetismo, nadie quiere hablar del tema, en tanto, el que equipo de los ediles amenazados sienten miedo luego de las amenazas de extorsión.

Toledo Medina dio a conocer que este viernes por la tarde los regidores y el síndico municipal recibieron llamadas telefónicas donde les pedían "alinearse". Agregó que las llamadas de amenazas entraron uno a uno al teléfono de cada regidor, y que el número entrante coincidió en los demás teléfonos de los ediles.