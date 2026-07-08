“Se me hace algo denigrante": Rescatista de Cancún responde a Pedro Sola por polémico comentario sobre envenenar perros

Orlando Alemán, rescatista de animales en Cancún, respondió públicamente a las recientes declaraciones del conductor Pedro Sola, quien durante un programa expresó su rechazo a la presencia de perros en espacios públicos e incluso al mencionar el comentario de tener "ganas de aventar carne envenenada", lo cual generó indignación en redes sociales.

Fue por medio de un video que compartió en sus cuentas Orlando Alemán y Fundación Huellitas Alemán, el rescatista quien desde hace años se dedica a salvarle la vida a perros víctimas de abandono y maltrato en Quintana Roo, cuestionó las palabras del conductor y las señaló como un presunto mensaje que podría fomentar la violencia contra los animales.

Noticia Destacada Rescatan 15 ejemplares de fauna silvestre enjaulados en un predio de Playa del Carmen

Para mantener su postura, mostró imágenes de algunos de los casos que ha atendido. Uno de ellos fue Caramelo, un perrito que falleció tras ser envenenado pese a todos los esfuerzos para salvarla la vida.

"¿Algunas vez has visto un perrito envenenado? Te presento a Caramelo, lo envenenaron.. Hice todo lo que estaba en mi alcance para devolverle la vida, pero tuvo una muerte dolorosa".

@fundacionhuellitasaleman La crueldad no es contenido. Lo que pasó en las pantallas de @tvazteca no es un "comentario sin importancia", es incitación al maltrato animal y es inaceptable. Sr. @Don Ricardo Salinas Pliego , las audiencias exigimos coherencia y valores. Esperamos una postura firme de su parte y acciones inmediatas contra @TioPedritoSola ♬ sonido original - Fundación Huellitas Alemán

También mencionó el caso de Happy, otro perrito que en este caso sufrió quemaduras tras ser atacado con aceite caliente. Ambos casos fueron expuestos para exponer el maltrato que animales enfrentan todos los días.

Durante su video, el rescatista señaló que aunque una persona puede no simpatizar con los animales, no justifica emitir comentarios que, a su consideración, normalicen o incentiven el maltrato hacia ellos.

"Tal vez no te puedan gustar los animales y está perfecto, pero eso no te da el derecho de hacerles daño o, aún peor, incitar a otras personas a compartir esa forma de pensar", manifestó.

Noticia Destacada Animales y mascotas enfermos; denuncian ataques con balines contra perros en Cancún

Las declaraciones de Pedro Sola, difundidas en videos por medio de redes sociales, causaron reacciones también de otros activistas, rescatistas y usuarios, quienes cuestionaron la proyección de este tipos de mensajes en un país donde el maltrato animal continúa siendo una problemática frecuente.

Orlando Alemán concluyó su mensaje haciendo un llamado a promover el respeto hacia los animales y a generar conciencia sobre la importancia de combatir la violencia y el abandono que enfrentan miles de perros en México.