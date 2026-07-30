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Vecinos golpean y detienen a presunto ladrón en Villas Otoch Paraíso de Cancún

El hombre aparentemente fue sorprendido al querer ingresar a un domicilio de unas personas de la tercera edad.

Por Erick Díaz

30 de jul de 2026

1 min

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El hombre fue amarrado de las manos y recibió un fuerte golpe en la cabeza
El hombre fue amarrado de las manos y recibió un fuerte golpe en la cabeza / Especial

Presunto delincuente fue detenido en las inmediaciones de fraccionamiento Villas Otoch Paraíso sobre la Avenida Niños Héroes con Avenida bugambilias la madrugada del jueves luego de que intentara ingresar a un domicilio de la zona.

Habitantes de los alrededores se percataron de las intenciones del presunto ladrón, a quién golpearon en repetidas ocasiones para evitar que ingresará a robar al hogar en donde habitaban personas de la tercera edad.

Los policías no localizaron a las personas que participaron en la detención del presunto ladrón y los vecinos de los domicilios cercanos se negaron a salir de sus domicilios

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Lugar arribaron elementos de seguridad pública quienes tomaron conocimiento de lo acontecido y posteriormente procedieron con la detención del sujeto al cual encontraron con una herida abierta en la cabeza y amarrado de pies y manos

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