Vecinos golpean y detienen a presunto ladrón en Villas Otoch Paraíso de Cancún

Presunto delincuente fue detenido en las inmediaciones de fraccionamiento Villas Otoch Paraíso sobre la Avenida Niños Héroes con Avenida bugambilias la madrugada del jueves luego de que intentara ingresar a un domicilio de la zona.

Habitantes de los alrededores se percataron de las intenciones del presunto ladrón, a quién golpearon en repetidas ocasiones para evitar que ingresará a robar al hogar en donde habitaban personas de la tercera edad.

Noticia Destacada Familia de ladrón linchado en la SM 248 de Cancún reconoce que se dedicaba a robar

Lugar arribaron elementos de seguridad pública quienes tomaron conocimiento de lo acontecido y posteriormente procedieron con la detención del sujeto al cual encontraron con una herida abierta en la cabeza y amarrado de pies y manos