¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este jueves 30 de julio? Procivy prevé tormentas en Mérida y otros municipios

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este jueves 30 de julio se esperan lluvias moderadas y fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, debido a la influencia de inestabilidad atmosférica superior, el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada sobre la Península de Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán entre las 14:00 y las 17:00 horas, avanzando de manera gradual por distintas regiones del estado.

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¿Dónde lloverá este jueves 30 de julio en Yucatán?

Las lluvias iniciarán en la región noreste, principalmente en Tizimín y municipios cercanos. Posteriormente, el potencial de precipitaciones se desplazará hacia:

Centro: Izamal y Temax.

Izamal y Temax. Noroeste: Motul, Mérida y Santa Elena.

Motul, Mérida y Santa Elena. Suroeste: Muna, Ticul, Tekax y localidades aledañas.

Además de las lluvias, Procivy advirtió que podrían presentarse rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora y descargas eléctricas en las zonas donde se desarrollen las tormentas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones durante la tarde.

Persistirá el calor extremo en Yucatán

A pesar del pronóstico de lluvias, el ambiente continuará extremadamente caluroso en gran parte del estado.

Se prevén temperaturas máximas de 36 a 41 grados Celsius en el interior de Yucatán, mientras que en la zona costera los valores oscilarán entre 33 y 35 grados.

En cuanto al viento, por la mañana predominará del sureste de 10 a 20 km/h, mientras que por la tarde cambiará entre el sureste y noreste, incrementando su intensidad en las áreas con lluvia.

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Oleaje en la costa yucateca

Para el litoral del estado se pronostica un oleaje de hasta 1.5 metros de altura, por lo que las autoridades exhortan a pescadores, embarcaciones menores y quienes realizan actividades recreativas en el mar a mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas antes de salir.