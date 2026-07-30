Sheinbaum anunciará plan antisargazo para Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y empresarios turísticos de Quintana Roo anunciarán un plan antisargazo durante La Mañanera del Pueblo que se celebrará este jueves en Palacio Nacional.

Lo anterior fue dado a conocer hoy por la Mandataria federal, quien en su conferencia matutina confirmó que ayer por la tarde sostendría una reunión con el sector empresarial turístico de la entidad para abordar la problemática de la macroalga.

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“Hoy en la tarde tomaremos un acuerdo sobre el manejo del sargazo que lo daremos a conocer en la Mañanera”, explicó la titular del Ejecutivo federal al referirse al encuentro con los representativos quintanarroenses.

La reunión ocurre en medio de una temporada complicada para los arenales del estado, donde la llegada atípica del sargazo mantiene una presión constante sobre autoridades, hoteleros y prestadores de servicios turísticos.

Esta iniciativa, que une a diversas instituciones como la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con el sector privado, busca transformar la macroalga en materias primas industriales tales como biocombustibles y bioplásticos. Con ello, la estrategia no solo aborda un problema ambiental, sino que promete generar oportunidades económicas y empleo en la región.

Plantean industrializar el vegetal para crear biocombustibles y bioplásticos / Liza Vera

Estas declaraciones ocurren luego de que el pasado viernes 17 de julio, en La Mañanera del Pueblo efectuada en Tulum, la Mandataria informara sobre la conformación de este plan integral para Quintana Roo.

Asimismo, David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, señaló que las labores de recolección en mar y playa requieren complementarse con una estrategia nacional de promoción turística y un esquema integral para mitigar los efectos del fenómeno. El líder hotelero destacó que otros destinos del Caribe realizan intensas campañas para mantener una imagen positiva ante los visitantes durante los meses de mayor arribazón.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) en Playa del Carmen, Valeria Rinderstma, reconoció que finalmente el Gobierno federal haya asumido un papel más activo para atender una problemática que calificó como de alta preocupación para Quintana Roo.

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De acuerdo con datos de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Quintana Roo acumula más de 90 mil toneladas de sargazo recolectadas durante el presente 2026, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno y mantiene en alerta a ocho municipios costeros.

Con estas acciones, autoridades y empresarios buscan establecer medidas permanentes para reducir el impacto ambiental y proteger la actividad turística, motor clave de la economía estatal que genera el 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional.