Policía municipal derrapa en motocicleta y resulta lesionada en el centro de Tulum

Una elemento de la Policía Municipal resultó lesionada luego de sufrir un accidente cuando circulaba a bordo de su motocicleta particular y derrapó en el cruce de las calles Sagitario Poniente con Beta Norte, en la zona centro de Tulum, lo que generó la movilización de ciudadanos y cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con los primeros reportes, la oficial perdió el control de la unidad por causas que hasta el momento no han sido determinadas, provocando que cayera sobre la vía pública. Tras el impacto, la mujer presentó un golpe en la cabeza, por lo que personas que se encontraban cerca del lugar se acercaron para auxiliarla y solicitar apoyo médico.

Testigos del accidente permanecieron junto a la agente mientras arribaban los servicios de emergencia, con el objetivo de evitar que intentara incorporarse sin una revisión previa debido al golpe sufrido durante la caída. La motocicleta quedó sobre la vialidad mientras se realizaban las labores correspondientes.

Minutos después, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y realizar una valoración con la finalidad de descartar alguna lesión de mayor consideración. De manera preliminar, se informó que la policía se encontraba estable y fuera de peligro.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué factores ocasionaron el derrape de la motocicleta. El incidente quedó únicamente con daños materiales y la atención médica de la elemento, mientras se llevan a cabo las verificaciones correspondientes sobre lo ocurrido.