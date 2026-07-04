Niños celebran el 79 aniversario de José María Morelos con concurso de dibujo

Con la participación de poco más de 12 menores de edad, entre niños y niñas, se llevó a cabo la mañana de este sábado un concurso de dibujo infantil como parte de las actividades programadas para la conmemoración del 79 aniversario de la fundación del Kilómetro Cincuenta, hoy José María Morelos.

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El evento dio inicio a las 9 de la mañana y se prevé que concluya poco después del mediodía.

Para que los niños realicen sus dibujos, se instalaron mesas de trabajo en el pabellón de la sombra del parque principal. Todos los y las participantes pintaron sus hojas con la temática de la fundación del Kilómetro Cincuenta.

El concurso de dibujo fue dividido en dos categorías: la A, que fue para niños y niñas de 6 a 9 años, y la B, que fue para menores de 10 a 12 años. En ese evento se pudo ver la presencia de padres de familia.

Por la mañana también se llevó a cabo un homenaje a los fundadores del Kilómetro 50, hoy José María Morelos.

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JGH