Becas de posgrado 2026 en Yucatán: abren convocatoria con apoyos de hasta 50 mil pesos; requisitos y fecha límite

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) abrió la convocatoria de becas de posgrado 2026 en Yucatán, dirigida a profesionistas que cursen o estén por iniciar estudios de maestría, doctorado o estancias posdoctorales, con apoyos económicos de hasta 50 mil pesos anuales para quienes estudien en el extranjero.

El programa contempla apoyos de hasta 30 mil pesos anuales para programas nacionales y de hasta 50 mil pesos anuales para estudios internacionales, con el objetivo de fortalecer la formación de talento especializado y contribuir al desarrollo científico, tecnológico y humanístico de la entidad.

¿Quiénes pueden solicitar la beca de posgrado 2026 en Yucatán?

La convocatoria está dirigida a personas mexicanas con residencia en Yucatán que cursen o estén por iniciar estudios de maestría, doctorado y estancias posdoctorales.

Los programas deberán estar incorporados al Sistema Nacional de Posgrados (SNP) o formar parte del QS World University Rankings, uno de los principales rankings internacionales de educación superior.

La titular de la Secihti, Mirna Manzanilla Romero, destacó que se trata de la primera convocatoria estatal de este tipo, impulsada como parte de la estrategia Renacimiento Maya para fortalecer el desarrollo científico en Yucatán.

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Asimismo, aclaró que quienes ya reciben una beca de la Secihti federal también podrán participar, ya que el apoyo estatal es compatible y complementario con otros esquemas de financiamiento.

Requisitos para obtener la beca

Las personas interesadas deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad mexicana y residencia en Yucatán.

Contar con título de licenciatura o maestría, según el nivel de estudios.

Acreditar un promedio mínimo general de 80.

Estudiar de tiempo completo.

Presentar la carta de aceptación definitiva del programa académico.

Los recursos podrán otorgarse por hasta dos años para maestrías, dos años para estancias posdoctorales y hasta tres años para doctorados.

Los pagos se realizarán de manera parcial conforme al plan de estudios y estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos de permanencia establecidos en la convocatoria.

Áreas prioritarias

La Secihti informó que se dará prioridad a proyectos relacionados con áreas estratégicas para el desarrollo del estado y del país, entre ellas:

Ciencias naturales.

Matemáticas y estadística.

Tecnologías de la información y comunicación.

Agrobiotecnología.

Energías sustentables.

Seguridad alimentaria.

Salud.

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Además, quienes ya se encuentren cursando un posgrado también podrán solicitar el apoyo y, en caso de ser seleccionados, recibirán el financiamiento durante el tiempo restante de su formación.

Fecha límite para registrarse

El registro permanecerá abierto hasta el próximo 15 de julio a las 14:00 horas. El calendario del proceso establece que:

30 de julio: publicación de resultados de la primera etapa.

publicación de resultados de la primera etapa. Del 1 al 15 de agosto: validación documental en la Dirección de Becas y Vinculación Internacional de la Secihti.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria completa y los requisitos en el portal oficial de la dependencia, además de solicitar información mediante el correo becas.ciencia@yucatan.gob.mx, las redes sociales oficiales @CienciaYuc o al teléfono 999 926 3651, extensión 55422.