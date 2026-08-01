Persona fallece por presunto paro cardíaco en Puerto Aventuras

Una persona perdió la vida luego de sufrir un presunto paro cardíaco cuando se encontraba en la entrada de la colonia Los Sauces, en la delegación de Puerto Aventuras, perteneciente al municipio de Playa del Carmen.

El hecho movilizó a cuerpos de emergencia y elementos policiales, luego de que ciudadanos solicitaran apoyo a través del número de emergencias al percatarse de que una persona se encontraba inconsciente sobre la vía pública.

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Al sitio acudieron paramédicos a bordo de una ambulancia para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que únicamente se procedió a informar del fallecimiento.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la persona habría sufrido un paro cardíaco fulminante, aunque la causa oficial de la muerte será determinada mediante los procedimientos legales y periciales correspondientes.

Tras la confirmación del deceso, elementos policiales delimitaron el área con cintas de seguridad para preservar el lugar mientras se notificaba a las autoridades ministeriales encargadas de las investigaciones.

Minutos más tarde arribó personal de la Fiscalía General del Estado, así como peritos especializados, quienes realizaron el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación conforme al protocolo establecido para este tipo de casos.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones correspondientes, donde se practicarán los estudios periciales que permitirán confirmar la causa del fallecimiento y continuar con los trámites legales para su identificación y entrega a sus familiares, en caso de ser necesario.

La presencia de unidades de emergencia y autoridades generó expectación entre habitantes y personas que transitaban por la zona, mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales. El acceso permaneció parcialmente restringido hasta que concluyeron los trabajos periciales y el retiro del cuerpo.