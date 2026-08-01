Aeropuerto de Maiquetía reanudará vuelos de carga el 5 de agosto tras daños por terremotos

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía reanudará sus operaciones de aviación de carga a partir del próximo 5 de agosto, luego de permanecer cerrado desde el 24 de junio por los daños causados por los dos terremotos que golpearon Venezuela.

El Ministerio de Transporte informó que la medida representa el primer paso de una reapertura gradual de la principal terminal aérea del país, ubicada en el estado de La Guaira y encargada de atender gran parte de los vuelos que conectan con Caracas.

La reactivación permitirá tanto la llegada como la salida de aeronaves destinadas al transporte de bienes y mercancías. Por ahora, el anuncio no incluye una fecha para el regreso general de los vuelos comerciales de pasajeros.

¿Cuándo reabrirá el aeropuerto de Maiquetía?

Las operaciones de carga comenzarán el miércoles 5 de agosto, de acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades venezolanas.

El Gobierno interino señaló que la decisión forma parte de los trabajos para recuperar paulatinamente los servicios de la terminal y fortalecer la conectividad aérea del país.

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La apertura de este segmento también permitirá evaluar el funcionamiento de pistas, sistemas de navegación, áreas operativas y procesos de seguridad antes de avanzar hacia una mayor cantidad de vuelos.

Las aerolíneas deberán confirmar directamente sus itinerarios y las condiciones para utilizar las instalaciones. Hasta ahora, las autoridades no han precisado qué compañías retomarán primero sus operaciones de carga.

¿Por qué cerró el aeropuerto Simón Bolívar?

La terminal suspendió sus actividades después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio. La Guaira fue una de las regiones más afectadas y el aeropuerto presentó daños tanto en las pistas como en las instalaciones destinadas a pasajeros.

Desde el cierre, varias aerolíneas trasladaron sus operaciones al aeropuerto de Valencia, ubicado en el estado Carabobo y a más de 170 kilómetros de Caracas por carretera.

El Gobierno venezolano anunció a principios de julio una alianza internacional para apoyar la rehabilitación de Maiquetía, aunque no identificó a las instituciones o países participantes.

#Comunicado | Se informa que a partir del #5Ago, se reactivarán las operaciones de aviación de carga en el Aeropuerto Internacional "Simón Bolívar" de Maiquetía, como parte del esfuerzo para garantizar la reanudación progresiva de los servicios otorgados en el terminal aéreo. pic.twitter.com/ujLLqUL7gB — Ministerio del Poder Popular para el Transporte (@mintransporteve) August 1, 2026

¿Cuándo regresarán los vuelos comerciales de pasajeros?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había adelantado que algunos vuelos comerciales podrían utilizar una pista paralela, pero no estableció una fecha concreta.

El reinicio de la aviación de carga servirá como una primera etapa. La recuperación de los vuelos de pasajeros dependerá de las inspecciones técnicas, las reparaciones y las certificaciones de seguridad.

Los terremotos dejaron más de 5 mil 500 fallecidos y daños en miles de construcciones, de acuerdo con los balances divulgados durante julio. Organismos internacionales ya trabajan con las autoridades venezolanas en una evaluación de necesidades para la reconstrucción de infraestructura y servicios esenciales.

IO