SICT reporta avance en más de mil kilómetros de caminos y carreteras de la Mixteca de Oaxaca

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el Plan General Lázaro Cárdenas del Río interviene más de mil kilómetros de carreteras y caminos en la Mixteca de Oaxaca, mediante trabajos de conservación, reconstrucción y ampliación.

Durante un acto encabezado este sábado 1 de agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Santo Domingo Tonalá, el funcionario explicó que el proyecto comenzó en 2025, continuará durante 2026 y contempla obras hasta 2027, con posibilidad de extenderse.

La estrategia busca conectar las principales vías de la Mixteca con Puebla y Guerrero. El programa federal incluye carreteras, caminos rurales y artesanales, así como puentes que permitirán reducir tiempos de traslado y mejorar el acceso de las comunidades a servicios y actividades económicas.

¿Cuántos kilómetros contempla el Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca?

Esteva Medina indicó que la intervención en la Mixteca oaxaqueña comprende alrededor de mil 137 kilómetros, una longitud que comparó con toda la red vial primaria de la Ciudad de México.

En 2025 se atendieron los primeros 800 kilómetros con apoyo de 65 plantas de asfalto. Para 2026 se instalaron 20 plantas adicionales y actualmente existen 20 frentes de trabajo simultáneos, según el balance presentado por el secretario.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum entrega apoyos en Oaxaca del programa El Maíz es la Raíz

Las obras se distribuyen en 10 ejes carreteros, entre ellos Nochixtlán-Huajuapan, Tehuacán-Chazumba-Huajuapan, Huajuapan-Mariscala-Silacayoápam, San Juan Mixtepec-Juxtlahuaca y Putla-Pinotepa Nacional.

En algunos tramos solo se sustituye la carpeta asfáltica, mientras que en otros se reconstruyen las capas inferiores o se amplía el camino de uno a dos carriles. El programa fue diseñado para atender carreteras federales, estatales y caminos alimentadores de la región.

SICT construye puentes y amplía carreteras de la Mixteca

El funcionario informó que en todo Oaxaca se construyen o rehabilitan 24 puentes, con una longitud conjunta aproximada de 2.2 kilómetros.

De ese total, 11 se encuentran en la Mixteca. Ocho están distribuidos entre Huajuapan y Juxtlahuaca, dos en la ruta de San Martín Peras y uno más en el eje Huajuapan-Tezoatlán-Cholomecán.

Algunas estructuras sustituyen pasos deteriorados y otras forman parte de la ampliación de carreteras. Entre las obras concluidas se encuentran los puentes Juxtlahuaca I y El Sabino.

¿Cuántos caminos artesanales se construirán?

Esteva Medina detalló que el programa incluye 92 caminos artesanales, con una inversión cercana a mil 700 millones de pesos y una longitud total de 256 kilómetros.

Durante 2025 se trabajó en 16 caminos que sumaron 63 kilómetros. Para 2026 están programados otros 76 proyectos, con una extensión conjunta de 193 kilómetros.

Estas obras se realizan con la participación de las comunidades y en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Gobierno estatal. El esquema busca que las asambleas intervengan en la definición, ejecución y vigilancia de los proyectos. El Plan General Lázaro Cárdenas considera este tipo de caminos como una herramienta para mejorar la conectividad en zonas de alta marginación.

Oaxaca recibirá más de 13 mil millones de pesos en infraestructura durante 2026

El titular de la SICT señaló que la inversión total prevista para distintas obras de infraestructura en Oaxaca asciende a alrededor de 37 mil 800 millones de pesos durante varios ejercicios.

Para 2026 se destinarán más de 13 mil millones de pesos a proyectos carreteros, educativos, deportivos, aeroportuarios y ambientales. Las acciones incluyen el aeropuerto de Puerto Escondido, infraestructura escolar, caminos rurales y obras para el manejo de residuos.

De acuerdo con la estimación presentada por Esteva Medina, la inversión podría generar una derrama equivalente a 113 mil empleos directos e indirectos. El funcionario sostuvo que las obras no solo buscan rehabilitar carreteras, sino establecer una red que comunique a las comunidades de la Mixteca con los principales corredores de Oaxaca, Puebla y Guerrero.

IO