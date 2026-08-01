Salomón Jara destaca inversión carretera y empleo generado por Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, destacó la coordinación entre el Gobierno estatal, la Federación y las comunidades para reconstruir caminos y ampliar la infraestructura carretera de la región Mixteca.

Durante el evento “Plan Lázaro Cárdenas: reconstrucción de caminos”, encabezado este sábado 1 de agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Santo Domingo Tonalá, el mandatario afirmó que las obras atienden una demanda histórica de los pueblos originarios.

Jara dio la bienvenida a la titular del Ejecutivo federal y reconoció la participación del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, y del jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel.

El Plan General Lázaro Cárdenas del Río contempla la conservación, reconstrucción y modernización de carreteras y caminos en comunidades de Oaxaca y Guerrero, con el propósito de mejorar el acceso a servicios de salud, educación, comercio y empleo.

¿Qué dijo Salomón Jara sobre el Plan Lázaro Cárdenas?

El gobernador afirmó que Oaxaca ha convertido la organización comunitaria en una de sus principales fortalezas y señaló que el programa recupera el legado social del expresidente Lázaro Cárdenas del Río.

Recordó que el exmandatario mantuvo una relación cercana con la Mixteca y promovió acciones para enfrentar problemas como la falta de agua y el deterioro ambiental.

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Jara sostuvo que el desarrollo solo adquiere sentido cuando las obras llegan a las comunidades que permanecieron durante décadas sin infraestructura suficiente. También agradeció a Sheinbaum por reconocer la participación de los pueblos en la construcción y vigilancia de los proyectos.

El plan fue presentado originalmente con una inversión superior a 5 mil 900 millones de pesos para intervenir más de mil kilómetros de carreteras en la Mixteca oaxaqueña.

¿Cuántos caminos y carreteras se construirán en Oaxaca?

Salomón Jara informó que entre 2025 y 2026 se destinaron más de 5 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura carretera regional.

De acuerdo con las cifras expuestas durante el evento, se han construido o rehabilitado 122 kilómetros de caminos y carreteras. Para 2026, el objetivo estatal es alcanzar 65 caminos y avanzar en 14 proyectos carreteros considerados estratégicos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes había anunciado que durante 2026 se trabajaría en 227 kilómetros del Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca, de los cuales 109 corresponden a construcción y modernización y 117 a conservación.

Entre los proyectos se encuentran la reconstrucción de la carretera Huajuapan-Oaxaca, en el tramo Nochixtlán-Huajuapan, así como trabajos en las rutas Tehuacán-Huajuapan y Huajuapan-Mariscala-Tamazola-Silacayoapan.

Obras carreteras generan empleo en comunidades de la Mixteca

El gobernador señaló que los trabajos realizados mediante trenes de repavimentación han permitido atender 22 caminos rurales, 19 de ellos incorporados al Plan Lázaro Cárdenas.

Según su balance, estas intervenciones benefician a más de 37 mil habitantes y han creado alrededor de mil 470 empleos para trabajadores de las comunidades.

Jara afirmó que la construcción de caminos no solo reduce los tiempos de traslado, sino que facilita la comercialización de productos, el acceso a hospitales y escuelas y la comunicación entre municipios.

El mandatario cerró su intervención con el compromiso de mantener la coordinación con el Gobierno de México para que las obras lleguen a localidades que durante años permanecieron fuera de los principales proyectos de inversión pública.

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