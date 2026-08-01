Onda Tropical 23 mantendrá lluvias en Campeche hoy y mañana

Las lluvias no cesan y la formación de la Onda Tropical 23 mantiene el potencial de precipitaciones sobre la Península de Yucatán, además de favorecer condiciones de mayor bochorno debido a las altas temperaturas.

Para el Estado de Campeche se pronostican tormentas moderadas dispersas, con acumulados de entre cinco y 25 milímetros en gran parte del territorio estatal.

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La tendencia meteorológica indica que durante el fin de semana el potencial de lluvias disminuirá, tanto el día de hoy como mañana domingo; esta “tregua” será breve.

Se prevé que, a partir del inicio de la próxima semana, las precipitaciones vuelvan a intensificarse debido al ingreso de nuevas ondas tropicales a la Península de Yucatán.

Las temperaturas más elevadas se registraron en los municipios Campeche, Seybaplaya, Champotón, Hopelchén y Calakmul, donde el termómetro alcanzó los 38 grados como máxima y 23 como mínima.

En Escárcega y Candelaria se reportaron máximas de 37 grados y mínimas de 24, mientras que en Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Dzitbalché y Carmen el termómetro alcanzó los 36 grados como máxima y 26 como mínima.

Actualmente, las condiciones atmosféricas inestables provocadas por el avance de la Onda Tropical 23 favorecen la formación de una vaguada que se extiende sobre el interior de la Península de Yucatán, lo que mantiene el potencial de lluvias de moderadas a fuertes, con algunas puntualmente muy fuertes en el Estado de Campeche.

Ante estas condiciones, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar permanecer bajo árboles durante tormentas eléctricas, extremar precauciones al conducir bajo lluvia, reducir la velocidad y encender las luces del vehículo, así como no cruzar calles o zonas inundadas, ni a pie ni en automóvil. En caso de que la lluvia limite la visibilidad, exhortó a detenerse en un lugar seguro.