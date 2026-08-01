Atentado con vehículo bomba en Cúcuta deja 11 heridos a días de la investidura presidencial

Un atentado con un vehículo cargado de explosivos dejó al menos 11 personas heridas este sábado 1 de agosto en Cúcuta, ciudad colombiana ubicada en la frontera con Venezuela.

La detonación ocurrió cerca del comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en el barrio Tasajero. Entre los lesionados se encuentran ocho integrantes de la Policía Nacional y tres civiles, de acuerdo con el balance preliminar proporcionado por las autoridades de Norte de Santander.

Después de la primera explosión se registraron otras detonaciones en el mismo sector, lo que provocó un despliegue de fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y personal especializado en el manejo de explosivos.

El ataque ocurrió seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto y ha colocado el combate contra los grupos armados entre sus principales compromisos.

¿Cómo ocurrió el atentado en Cúcuta?

El vehículo con explosivos fue colocado cerca del comando policial, en una zona próxima a viviendas y al mercado de Cenabastos.

A ese punto llegan durante la madrugada camiones con productos agrícolas, por lo que la presencia del automotor no habría despertado sospechas inmediatas.

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Una mujer que vendía café en un puesto callejero figura entre las personas heridas. Las autoridades acordonaron el lugar para revisar los restos del vehículo, buscar otros artefactos y reunir pruebas que permitan identificar a los responsables.

El Gobierno departamental anunció una recompensa superior a 32 mil dólares por información que conduzca a la ubicación y captura de quienes planearon o ejecutaron el ataque.

Abelardo de la Espriella condena ataque contra la Policía

El presidente electo calificó el atentado como un acto terrorista y expresó su solidaridad con los uniformados lesionados, sus familias y los habitantes de Cúcuta.

De la Espriella aseguró que la violencia no intimidará al país y pidió que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.

El general retirado Jorge Eduardo Mora, designado como próximo ministro de Defensa, también condenó el ataque. Señaló que el nuevo Gobierno buscará fortalecer a la Fuerza Pública y recuperar el control de las regiones afectadas por grupos ilegales.

¿Qué grupos armados operan en Norte de Santander?

Las autoridades no habían atribuido oficialmente el atentado a una organización específica durante las primeras horas de la investigación.

En Norte de Santander y la región del Catatumbo operan estructuras del Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las antiguas FARC y organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el contrabando.

#TERROR 🚨 Cúcuta bajo fuego 🚨 La capital nortesantandereana amaneció este sábado 1AGO bajo un fuerte ambiente de tensión tras atentado con explosivos perpetrado en las inmediaciones del comando de la Policía de N. S/der, el cual también causó daños en infraestructuras cercanas.… pic.twitter.com/Kjne2Rbggv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 1, 2026

La zona ha registrado ataques recientes contra policías y militares. En mayo, las autoridades colombianas responsabilizaron al ELN de una ofensiva que incluyó explosivos contra una patrulla en la vía entre Cúcuta y Pamplona.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad, restos del vehículo, comunicaciones y posibles movimientos previos en el sector para establecer quién organizó el atentado y si guarda relación con otros ataques registrados en la frontera.

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