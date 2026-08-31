Aumentan suicidios en Cozumel; suman ocho casos en los primeros ocho meses de 2026

En los primeros ocho meses del 2026, Cozumel ya igualó el número de suicidios registrados durante todo el año pasado, al contabilizar ocho casos, de acuerdo con información proporcionada por la Subdirección de Salud Municipal, situación que llevó a reforzar las acciones de prevención y atención de la salud mental en la isla.

Juan Cámara, subdirector de Salud en Cozumel, señaló que el incremento resulta preocupante debido a que la cifra alcanzada hasta agosto corresponde al total registrado durante el 2025. El funcionario indicó que, además de los suicidios consumados, se han atendido situaciones en las que las personas presentaron conductas que pudieron haber terminado en un intento, pero recibieron algún tipo de intervención.

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Uno de los cambios observados corresponde al rango de edad. Mientras anteriormente se habían identificado casos entre menores de edad, actualmente se detectaron situaciones principalmente entre personas de 30 a 70 años, de acuerdo con lo señalado por el área de Salud.

Explicó que entre los factores relacionados con las crisis emocionales identificadas por los especialistas se encuentran problemas económicos, situaciones sentimentales, abandono durante la infancia y antecedentes de violencia familiar física o emocional. Indicó que estas experiencias pueden repercutir posteriormente en la salud mental de las personas.

Autoridades buscan facilitar a la población la canalización hacia servicios especializados / POR ESTO!

El registro de ocho suicidios hasta agosto coloca la prevención entre los temas de salud pública que requieren seguimiento en Cozumel, particularmente ante la posibilidad de que la cifra supere la correspondiente a todo el 2025 antes de concluir el presente año.

“Cada caso requiere una evaluación particular. No existe una sola causa que permita explicar una conducta suicida, por lo que la prevención debe considerar diferentes factores de riesgo”, señaló Karla Interian, psicóloga.

Ante este escenario, integrantes del Consejo para la Salud Mental acordaron ampliar las actividades de prevención durante este año. El programa está previsto del 1 de septiembre al 10 de octubre, con acciones dirigidas a distintos sectores de la población.

El Consejo de Salud Mental implementará actividades de concientización / Especial

Las actividades contemplarán escuelas, empresas particulares, espacios públicos y áreas de servicios públicos, con el propósito de abordar la prevención entre jóvenes, adultos y trabajadores. Para ello, participarán equipos integrados por psicólogos, trabajadores sociales y personal capacitado, quienes brindarán orientación y detectarán situaciones que puedan requerir atención especializada.

Esta estrategia también busca identificar factores de riesgo relacionados con estrés laboral, problemas familiares, situaciones económicas y otros elementos que puedan afectar la salud mental.

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Omar Pineda, vecino de San Miguel, señaló que la prevención también requiere mayor información entre la población. “En ocasiones una persona atraviesa una crisis y el entorno no sabe cómo identificar las señales ni dónde solicitar ayuda”, expresó.

Las autoridades de Salud prevén que las acciones permitan ampliar la detección de factores de riesgo, facilitar la canalización hacia servicios especializados y acercar información a distintos sectores de la población.