Conductor derriba poste de concreto tras aparatoso accidente en avenida Chac Mool de Cancún

El conductor de una camioneta, tipo Xtrail, salió ileso de un aparatoso accidente, cuando colisionó y derribó un poste de concreto en la avenida Chac Mool, poco antes de llegar al cruce con la avenida Tules.

El percance se registró alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el conductor perdió el control hacia la derecha y colisionó el poste con su parte frontal derecha, en la orilla del área de la banqueta, frente a un predio que se encuentra en construcción.

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Del fuerte impacto, la camioneta, marca Nissan, tipo Xtrail, dio un giro de 180 grados hacia la izquierda y detuvo su marca metros adelante en sentido contrario. Las bolsas de aire del sistema de protección del vehículo se activaron y esto salvó al conductor de sufrir lesiones de consideración.

Las primeras versiones indicaron que el conductor se encontraba posiblemente bajo los influjos del alcohol, cuando se registró el accidente y fue detenido por policías municipales para los trámites correspondientes por los daños que ocasionó.

Un elemento de la Dirección de Tránsito Municipal se hizo cargo de las diligencias para el deslinde de responsabilidades. Debido al accidente, dos carriles fueron cerrados a la circulación, por la caída del poste en medio de la vialidad y el tráfico avanzó únicamente por el carril izquierdo durante las maniobras para retirar la estructura.