IMSS-Bienestar reconoce su primer gran reto en Yucatán: surtir las medicinas que faltan

A casi tres meses de la incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar, el desabasto de medicamentos continúa afectando a los pacientes.

El propio coordinador estatal del organismo, Juan Carlos Arana Reyes, reconoció que el suministro de fármacos sigue siendo el principal problema del nuevo modelo de atención, aunque aseguró que ya se aplican medidas para corregir las deficiencias.

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El funcionario admitió que la falta de medicinas es la principal inconformidad de los usuarios y aceptó que la transición aún enfrenta pendientes. “No venimos a decir que todo está resuelto; venimos a decir que hay un sistema en marcha para corregirlo”, afirmó.

Explicó que la estrategia contempla compras consolidadas, nuevas rutas de distribución y el seguimiento de cada receta que no logra surtirse, al considerar que detrás de cada una existe un paciente que requiere tratamiento.

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Arana Reyes sostuvo que la incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar fue preparada mediante mesas técnicas en las que se evaluaron hospitales, centros de salud, personal, infraestructura e insumos para evitar afectaciones durante el cambio de modelo sanitario.

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Recordó que la transición coincidió con la apertura del nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán, lo que permitió reorganizar la red estatal de servicios sin suspender la atención.