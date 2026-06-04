Conductor ebrio destroza su vehículo tras subir a glorieta en la carretera federal en Playa del Carmen

Aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este jueves sobre la carretera federal, a la altura de la avenida CTM, luego de que el conductor de un vehículo March color azul perdiera el control de la unidad y terminara impactándose contra la glorieta ubicada en dicho cruce.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil circulaba de norte a sur sobre la carretera federal cuando, al llegar a la intersección con la avenida CTM, el conductor perdió el control del volante debido al exceso de velocidad y presuntamente por encontrarse bajo los influjos de bebidas embriagantes.

Tras desviarse de su trayectoria, el vehículo se subió a la glorieta central, ocasionando severos daños en la parte inferior de la unidad. El fuerte impacto provocó el desprendimiento y destrucción de diversos componentes mecánicos, entre ellos la caja de velocidades, amortiguadores, llantas y otras piezas del sistema de suspensión y motor, dejando el automóvil prácticamente en pérdida total.

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Testigos que presenciaron el percance dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que minutos más tarde arribaron elementos de Tránsito y cuerpos de auxilio para atender la situación y verificar el estado de salud del conductor.

A pesar de la magnitud del accidente, el masculino resultó con lesiones menores que no ameritaron su traslado a un hospital. Sin embargo, durante la intervención de las autoridades se detectó que presentaba evidentes signos de intoxicación etílica, por lo que fue sometido a los procedimientos correspondientes para determinar su grado de alcoholización.

El vehículo quedó atravesado sobre parte de la glorieta y posteriormente fue retirado mediante una grúa para ser trasladado al corralón, mientras que las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Este accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.