Conductor ebrio provoca choque contra motociclista en el malecón de Playa Norte de Carmen

Un conductor presuntamente en estado de ebriedad fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de impactar por alcance a un motociclista sobre el malecón costero de Playa Norte, accidente que dejó a una persona lesionada y movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

Los hechos se registraron sobre el malecón costero, a la altura de la calle 88, donde un automóvil Volkswagen color azul, con placas de circulación WUL-320-C del estado de Tabasco, circulaba cuando, por causas que serán determinadas por las autoridades, colisionó por alcance contra una motocicleta Vento color blanco.

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A consecuencia del impacto, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió una lesión en una de sus piernas, mientras que el conductor del automóvil descendió de la unidad, generándose un ligero zafarrancho y forcejeo entre los involucrados y algunas personas que se encontraban en el lugar. Durante el altercado, la llave del vehículo terminó rota.

Paramédicos del grupo Acses acudieron para brindar atención prehospitalaria al motociclista. Tras una valoración médica, determinaron que las lesiones no ameritaban su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio.

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Minutos más tarde arribaron elementos de la Policía Municipal y agentes de Tránsito, quienes tomaron conocimiento del accidente. Al percatarse de que el conductor del automóvil presentaba un evidente estado de ebriedad, procedieron a asegurarlo y trasladarlo ante el Ministerio Público, donde sería sometido al examen de alcoholimetría para determinar su condición legal.

Finalmente, tanto el automóvil como la motocicleta fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica del conductor detenido.