Hallan a hombre ejecutado cerca del Cereso de Playa del Carmen

La violencia volvió a hacerse presente durante las primeras horas de este sábado, luego de que fuera localizado el cuerpo sin vida de un hombre sobre la avenida Prolongación Juárez, en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social de Playa del Carmen.

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El hallazgo ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando personas que transitaban por esta importante vialidad reportaron al número de emergencias 911 la presencia de una persona aparentemente inconsciente a un costado de la cinta asfáltica.

El cuerpo fue encontrado cerca de un establecimiento de conveniencia, a pocos metros antes de llegar al reclusorio. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba sobre un charco de sangre y presentaba diversas lesiones producidas por impactos de arma de fuego.

El hallazgo ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada de este sábado.

Tras recibir el aviso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladaron al sitio y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Durante la inspección inicial fueron observados varios casquillos percutidos sobre el pavimento, por lo que el área fue inmediatamente asegurada.

Los agentes procedieron a acordonar la zona y restringir el paso de vehículos y peatones, con el objetivo de evitar la alteración de posibles evidencias. Posteriormente se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Agentes de Investigación y especialistas de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena, documentando la ubicación del cuerpo y recabando los indicios balísticos que pudieran contribuir al esclarecimiento del homicidio.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.