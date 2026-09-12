CFE anuncia más de 19 mil mdp para fortalecer el sistema eléctrico de Quintana Roo

Con el objetivo de atender de manera anticipada las necesidades de desarrollo regional y fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrolla un plan de expansión y modernización en la Península de Yucatán, con obras de generación, transmisión y distribución para atender la demanda de los sectores turístico, urbano y productivo.

Quintana Roo concentra una de las mayores carteras de inversión de la región, con más de 19 mil millones de pesos en los distintos rubros. Como parte de esta estrategia, entre enero y julio del 2026 las interrupciones del servicio disminuyeron 25 por ciento respecto del mismo periodo del 2024.

Para atender el crecimiento de zonas como Cancún, la Riviera Maya, Cozumel y Chetumal, la CFE destina más de 13 mil millones de pesos al rubro de transmisión, con obras como el aumento de capacidad en Kantenáh, Leona Vicario y Oxtankah Banco 1; la modernización de la Subestación Nizuc; la línea submarina Playacar–Chankanaab II y el reforzamiento del corredor Ticul–Chetumal.

Noticia Destacada Alcaldes presumen resultados, pero persisten reclamos por múltiples rezagos en Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos

A ello se suman mil 334 millones de pesos en distribución para dos nuevas subestaciones, dos ampliaciones y 34 obras de modernización, que incorporarán 110 MVA adicionales, así como 5 mil 481 millones para poner en marcha cuatro unidades de turbogás que aportarán 100 MW de nueva generación.

En Yucatán, las interrupciones del servicio disminuyeron 17% durante el mismo periodo. Para reforzar la distribución se destinan mil 310 millones de pesos a dos nuevas subestaciones, una ampliación y 76 obras que sumarán 90 MVA adicionales.

Además, en mayo del 2026 entraron en operación 518 MW mediante una central de ciclo combinado, con una inversión de 10 mil 326 millones de pesos. Antes de finalizar el año se prevé incorporar otros mil 20 MW, con una inversión adicional de 17 mil 524 millones de pesos, para alcanzar una adición regional de mil 638 MW.

Noticia Destacada Sheinbaum fortalece infraestructura de Quintana Roo; impulsa obras históricas de movilidad, salud y vivienda

En materia de transmisión, desde marzo del 2025 concluyeron las obras de refuerzo de las centrales de Mérida y Valladolid, con una inversión de 750 millones de pesos, que incorporaron 208 MVAr de compensación reactiva y 10.8 kilómetros-circuito de líneas.

Actualmente se ejecutan siete obras estratégicas de transmisión, con una inversión superior a mil 500 millones de pesos, que incorporarán 300 MVA de transformación, 15 MVAr de compensación y 70 kilómetros-circuito de líneas en zonas de alta demanda.

El plan también contempla obras de electrificación para ampliar la cobertura del servicio, con 629 acciones en Quintana Roo y 758 en Yucatán, como parte de la meta de alcanzar una cobertura eléctrica de 99.99% en el 2028.