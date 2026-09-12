Yucatán tendrá 244 Casas de Salud; Claudia Sheinbaum anuncia obras y convocatoria para médicos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación y puesta en operación de 244 consultorios del Bienestar en Yucatán, como parte de las acciones para ampliar la atención médica básica y gratuita en comunidades de todo el estado.

Durante su informe “Honestidad y Resultados”, realizado este sábado en Mérida, la mandataria federal explicó que estos espacios funcionarán como Casas de Salud, en coordinación con el IMSS-Bienestar y dentro del objetivo de avanzar hacia un Sistema Universal de Salud.

Sheinbaum detalló que las obras para poner en marcha las 244 Casas de Salud comenzarán a avanzar entre octubre y noviembre, mientras que el objetivo es que en enero estén operando en todo Yucatán.

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Para hacer posible su funcionamiento, también se conformarán comités de trabajo, que participarán junto con el programa La Clínica es Nuestra y el Gobierno federal en las labores relacionadas con la infraestructura, equipamiento y demás necesidades de estos consultorios.

Convocatoria para médicos abrirá en los próximos días

La presidenta anunció que la próxima semana se abrirá la convocatoria para las obras y posteriormente se emitirá la convocatoria para contratar a los médicos que estarán a cargo de la atención en las Casas de Salud.

En este proceso podrán participar médicos jubilados, además de otros profesionales que cumplan con los requisitos que establezca la convocatoria.

Los consultorios estarán enfocados en la atención de padecimientos y necesidades básicas de salud, además de contar con medicamentos esenciales para los servicios que se proporcionarán a los habitantes de las comunidades.

En caso de que un paciente requiera atención especializada o algún servicio que no pueda ofrecerse en las Casas de Salud, será orientado hacia los Centros de Salud o, cuando sea necesario, a los hospitales correspondientes.

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Yucatán avanza con infraestructura del IMSS-Bienestar

La incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar también contempla el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y la ampliación de los servicios médicos gratuitos en el estado.

Entre las obras destaca el nuevo Hospital de Alta Especialidad “Dr. Agustín O’Horán”, que contará con 670 camas, 71 consultorios y 48 especialidades, como parte de la estrategia para incrementar la capacidad de atención médica en Yucatán.

A este proyecto se suman el Hospital de Ticul y las Unidades de Medicina Familiar de Francisco de Montejo y Tixkokob, además de las nuevas Casas de Salud que se prevé comiencen a operar en enero.