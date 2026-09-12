Se incendia anexo en Chetumal señalado por presuntos malos tratos: Bomberos sofocan el fuego

Un incendio se registró durante los últimos minutos del viernes en un anexo ubicado en el cruce de las avenidas Magisterial y Tecnológico de Veracruz, inmueble que recientemente había sido señalado en denuncias ciudadanas por presuntos malos tratos hacia personas internadas.

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El siniestro movilizó de inmediato a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron tras recibir el reporte de vecinos alarmados por la presencia de humo y fuego que se extendía desde el interior del lugar.

De acuerdo con los primeros testimonios, las llamas comenzaron a propagarse rápidamente en la parte frontal del inmueble, generando un estruendo que alertó a colonos y transeúntes. Algunos vecinos intentaron sofocar el fuego con cubetas de agua mientras llegaban los cuerpos de emergencia, pero la magnitud del siniestro obligó a esperar la intervención de los bomberos.

El inmueble había sido objeto de atención mediática semanas atrás, cuando varias personas fueron rescatadas tras denuncias de presuntos malos tratos por parte de los encargados. Este antecedente generó mayor preocupación entre los habitantes de la zona, quienes temían que hubiera personas atrapadas en el interior. Sin embargo, se informó que no hubo personas lesionadas.

Los bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas y evitar que se propagaran a las viviendas colindantes. El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes restringieron el acceso para facilitar las labores y garantizar la seguridad de los curiosos que se acercaron.

El caso generó expectación en la ciudad debido a las denuncias que existían contra el anexo. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué provocó el incendio ni la magnitud de los daños materiales ocasionados en el inmueble.

JGH