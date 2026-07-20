Vigilan la Depresión Tropical Dos en el Golfo de México; ¿afectará a Campeche?

La Secretaría de Protección Civil mantiene vigilancia sobre la Depresión Tropical No. 2, también identificada como DOS, que se localiza actualmente sobre las aguas del noreste del Golfo de México.

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De acuerdo con el boletín emitido a las 06:30 horas de este lunes, el sistema se encuentra con centro de giro en los 28.6 grados de latitud norte y 85.6 grados de longitud oeste, aproximadamente a 180 kilómetros al sur sureste de Panama City, Florida, y a 830 kilómetros al nor noroeste de Cancún, Quintana Roo.

Características actuales

Los vientos máximos sostenidos se ubican en 55 kilómetros por hora, las rachas en 75 kilómetros por hora, la presión mínima central en 1,006 milibares y mantiene un movimiento hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora.

Las autoridades prevén que este sistema se intensifique durante el transcurso del día. Sin embargo, el boletín es claro al señalar que la Depresión Tropical No. 2 no representa riesgo para el Estado de Campeche.

La Depresión Tropical DOS se desplaza hacia el noroeste sobre las aguas del noreste del Golfo de México. Este sistema no representa riesgo para el Estado de Campeche, enfatiza el comunicado oficial.

La trayectoria pronosticada muestra que el sistema se mantiene alejado de las costas de la Península de Yucatán, moviéndose preferentemente hacia el norte del Golfo.

Recomendaciones a la población

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de medios y canales oficiales, y a no hacer caso ni difundir rumores. Se recomienda estar atentos a los próximos comunicados de la Secretaría de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

JGH