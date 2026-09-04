Identifican a hombre hallado sin vida en la Supermanzana 515 de Cancún; confirman suicidio

Las primeras investigaciones del hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en un área de maleza de la Supermanzana 515, permitieron la identificación del ahora occiso, de nombre Saúl, de 48 años de edad, quien contaba con una ficha de búsqueda desde el 27 de agosto pasado.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron que el cadáver no presentaba huellas de violencia y el resultado de la necropsia estableció que el deceso fue provocado por la ingesta de una sustancia nociva, con lo que determinaron que se trató de un caso de suicidio.

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De manera preliminar, las investigaciones señalaron que el ahora occiso laboraba como ingeniero y que enfrentaba graves problemas económicos, con lo que salió de su vivienda la tarde del jueves de la semana pasada, sin que sus familiares volvieran a saber sobre su paradero.

Los agentes de la Policía de Investigación consideraron que la víctima ingresó a la zona de maleza que se ubica a un costado de la avenida Cancún, conocida como Las Torres, en la parte posterior de una fila de viviendas del fraccionamiento Leonardo Rodríguez Alcaine.

De acuerdo a las indagatorias, el ahora occiso llevaba consigo una sustancia tóxica, la cual ingirió y le provocó lesiones graves en el tubo digestivo, con lo que finalmente perdió la vida.

El cuerpo en estado de descomposición fue localizado la tarde del jueves, cuando personal de la Dirección Municipal de Ecología realizaba un recorrido entre esa extensa zona de vegetación que se ubica entre las calles 127 y 133.

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Horas después del hallazgo del cadáver, la FGE desactivó la ficha de búsqueda a nombre de Saúl, la cual había sido emitida el 27 de agosto pasado, cuando sus familiares notaron su ausencia.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia y posteriormente se hizo la entrega a sus familiares para los trámites funerarios.