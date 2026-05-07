Motociclistas impactan de frente en Felipe Carrillo Puerto y terminan con lesiones graves

Dos lesionados, uno de consideración que presentó una posible fractura en una de las extremidades inferiores, dejó un choque de frente entre dos motocicletas. El conductor, presuntamente responsable, estaba huyendo de la policía que había atendido el reporte de una riña en un domicilio.

Los hechos se registraron en la calle 51 entre la calle 54 y 56 de la colonia Javier Rojo Gómez, al ser reportado un accidente en el que chocaron de frente dos motociclistas resultando una persona lesionada de consideración y otra que no ameritó ser trasladado al hospital, pero sí a las celdas preventivas de la Policía Municipal.

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Según trascendió, en el lugar uno de los motociclistas había participado en una riña en un domicilio por lo que fue requerida la presencia de la policía. El presunto responsable, al notar la presencia de los uniformados, decidió huir del lugar a bordo de una motocicleta.

Al avanzar tres o cuatro cuadras se vio involucrado en el accidente para terminar proyectado sobre el pavimento, que le dejó golpes en la cabeza. Mientras que el segundo conductor terminó proyectado sobre la banqueta, con una posible fractura en una de sus piernas, quien fue atendido por los paramédicos para luego ser subido en la ambulancia para su traslado al hospital general.