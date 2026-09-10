Policías rescatan a un adolescente en situación de crisis emocional sobre un puente vehicular

Elementos policiales lograron poner a salvo a un adolescente de 17 años que, la noche de este miércoles, se encontraba en una situación de riesgo sobre el puente vehicular ubicado en el entronque de la avenida Insurgentes con la carretera federal a las afueras de la ciudad, de acuerdo con el reporte de las corporaciones que atendieron el llamado.

De acuerdo con la información recabada, el reporte se generó alrededor de las 20:30 horas, luego de que testigos alertaran a las autoridades sobre la presencia de un joven en una zona de riesgo de la estructura. Personal policial acudió de inmediato al lugar y logró establecer comunicación con el adolescente, a quien finalmente pudieron poner a salvo sin que se registraran lesiones.

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Familiares del joven, informaron a la autoridad que le perdieron la pista desde las tres de la tarde, señalaron a las autoridades que atravesaba una situación emocional difícil y que había recibido acompañamiento profesional en fechas recientes.

Las autoridades no proporcionaron mayores detalles sobre las circunstancias personales del menor, en apego a los protocolos de protección de datos que aplican en este tipo de casos, particularmente al tratarse de una persona menor de edad.

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Tras ser puesto a salvo, el adolescente fue canalizado a las instancias correspondientes para recibir la atención y el acompañamiento necesarios, y quedó al resguardo de su familia, de acuerdo con lo informado por las corporaciones que participaron en el operativo.

Fernando Baeza

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