Catean y aseguran una vivienda en Felipe Carrillo Puerto

Por su parte, peritos criminalistas adscritos a la fiscalía procedieron a realizar las diligencias correspondientes en el interior de la vivienda, por lo que luego de mas de una hora, tras concluir con los trabajos, procedieron a colocar un sello de asegurado el lugar.

Hasta el momento se desconoce si hubo personas detenidas o si se aseguraron estupefacientes.

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Los hechos se registraron antes del mediodía de hoy, en la calle 67 entre las calles 84 y86 de la colonia Francisco May, cuando un convoy de unidades oficiales de la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, llegaron de manera sorpresiva en el lugar, para proceder a intervenir una vivienda como parte del cumplimiento de un mandado judicial para realizar un cateo.

Con la llega de los elementos de la Policía de Investigación y peritos procedieron a iniciar con las diligencias necesarias, mientras que los agentes policiacos se encargaron de brindar seguridad en la zona, desde el desvío de la circulación vehicular, y mantenerse alerta para evitar sean sorprendidos por algún delincuente.

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Por su parte, peritos criminalistas adscritos a la fiscalía procedieron a realizar las diligencias correspondientes en el interior de la vivienda, por lo que luego de mas de una hora, tras concluir con los trabajos, colocaron un sello de asegurado el lugar, Hasta el momento se desconoce si hubo personas detenidas o si se aseguraron estupefacientes.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado emita un comunicado oficial con los detalles del cateo y las causas que motivaron el aseguramiento de la vivienda. La presencia de las autoridades y el cierre de las calles de dicha zona, vino a sorprender a los vecinos y personas que pasaron al momento de que se efectuaba el cateo.