Reloj monumental de Hopelchén funciona, pero lleva meses sin sonería

No funciona desde hace meses el equipo de sonería instalado hace unos años en el histórico reloj monumental de la ciudad de Hopelchén debido a una falla, informó Pedro Encalada Sánchez, encargado del mantenimiento.

El técnico especialista resaltó que la joya de precisión cronométrica tiene más de 115 años de antigüedad, e indicó que el reloj sigue funcionando como tal.

El experto en relojería señaló que no le corresponde revisar la sonería, en cambio, indicó que la Dirección de Servicios Públicos y el departamento de audio e iluminación del Departamento de Logística del Ayuntamiento son lo que deben intervenir.

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Sin embargo, Encalada Sánchez se quejó porque, aunque ya reportó la anomalía de la sonería, al momento ninguna autoridad municipal ha intervenido.

“El reloj es una cosa, y la sonería es otra. La sonería se activa cada tres horas, a las 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00 horas, y emite melodías alusivas al mes en curso, pero al mediodía siempre suena el Angelus”, destacó.

En cuanto a la falla, explico que se debe a que irregularidades en las cuatro cornetas de la torre del reloj,

ubicadas en la parte superior junto al reloj, y son las que distribuyen el sonido, pero ya no cuentan con la capacidad adecuada.

“Por dentro está el amplificador, el cual ya no tiene fuerza para que las melodías se escuchen en el centro, incluso en el interior de la torre apenas se escucha”, detalló.

Encalada Sánchez mencionó que el problema puede resolverse con cambiar las unidades a las cuatro cornetas por otras nuevas, pero eso corresponde a la comuna, ya sea que la autoridad haga la reparación, o pida el servicio a la empresa que instaló el equipo de sonería, lo cual -dijo-, sería lo más recomendable.

Al final, recordó que, en febrero de 2024, a través de una empresa de Puebla, se instaló el equipo de sonería al reloj público.