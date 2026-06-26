Fuerzas federales y estatales realizan operativo en Felipe Carrillo Puerto

Una fuerte movilización policial, de investigación y fuerzas federales se desarrolló en el municipio, para realizar un cateo e inhibir el delito en la ciudad.

De acuerdo con información que se pudo indagar con fuentes oficiales, el convoy de unidades fue visto en la Avenida Lázaro Cárdenas con calle 84 realizando un cateo en un domicilio en busca de posibles sustancias prohibidas, por lo que fuerzas federales y estatales tuvieron que acordonar la zona para brindar seguridad en el perímetro.

En este operativo participaron elementos del grupo Jaguar de la policía de Investigación, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

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La movilización causó expectación entre los vecinos de la colonia Francisco Mai, quiénes fueron testigos del movimiento de las fuerzas estatales y federales que ingresaron en un domicilio, que es considerado un punto de venta de sustancias prohibidas, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer si hubo algún tipo de decomiso o detenciones.

En el sitio estuvieron por un espacio de casi una hora y posteriormente se retiraron del lugar, para recorrer las calles y avenidas de la ciudad para inhibir el delito.