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México hace historia en Mérida: remonta ante Guatemala y llega a semifinales de la Copa Mundial Futsal Down

México vino de atrás ante Guatemala y consiguió el empate 4-4 con dos goles en los últimos minutos del encuentro disputado en el Multigimnasio “Socorro Cerón Herrera” de Mérida.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

18 de sept de 2026

1 min

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México desafía a Brasil en semifinales de la Copa Mundial Futsal Down tras épica remontada en Mérida
México desafía a Brasil en semifinales de la Copa Mundial Futsal Down tras épica remontada en Mérida / Marco Sánchez

Con el "cuchillo" entre los dientes la selección mexicana de futsal con síndrome de Down consiguió una remontada épica para igualar a cuatro goles con Guatemala con lo que consiguió su boleto a las semifinales en la Copa Mundial de la especialidad que se juega en el Multigimnasio “Socorro Cerón Herrera” del Complejo Deportivo ‘Kukulcán”.

Los atletas buscarán conquistar la competencia para ir al nacional.

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Con desventaja de dos tantos los aztecas consiguieron par de anotaciones en los últimos dos minutos, incluyendo el del empate de su máximo goleador, Santiago “Chicharro” Ruiz a 10 segundos de finalizar el encuentro ante la algarabía del público que se dio cita.

“Estamos muy contentos por el resultado, he dado mi máximo esfuerzo para impedir los goles, estoy lastimado.pero seguiré adelante en busca de la medalla”, comentó al POR ESTO! el portero tamaulipeco Juan Rodríguez quien ha sido artífice fundamental para el avance del equipo tricolor.

El mexicano Rafa Márquez hizo su primer llamado como DT del Tricolor: conoce a loas convocados.

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