México hace historia en Mérida: remonta ante Guatemala y llega a semifinales de la Copa Mundial Futsal Down

Con el "cuchillo" entre los dientes la selección mexicana de futsal con síndrome de Down consiguió una remontada épica para igualar a cuatro goles con Guatemala con lo que consiguió su boleto a las semifinales en la Copa Mundial de la especialidad que se juega en el Multigimnasio “Socorro Cerón Herrera” del Complejo Deportivo ‘Kukulcán”.

Noticia Destacada Participarán 300 fisiculturistas en el Míster Quintana Roo para buscar un boleto al Míster México

Con desventaja de dos tantos los aztecas consiguieron par de anotaciones en los últimos dos minutos, incluyendo el del empate de su máximo goleador, Santiago “Chicharro” Ruiz a 10 segundos de finalizar el encuentro ante la algarabía del público que se dio cita.

“Estamos muy contentos por el resultado, he dado mi máximo esfuerzo para impedir los goles, estoy lastimado.pero seguiré adelante en busca de la medalla”, comentó al POR ESTO! el portero tamaulipeco Juan Rodríguez quien ha sido artífice fundamental para el avance del equipo tricolor.

Noticia Destacada Chucky Lozano vuelve a la Selección Mexicana en la primera convocatoria de Rafa Márquez como técnico

México jugará la semifinal ante Brasil, máximo favorito para el título, este viernes a las 17.00 horas en el “Socorro Cerón”