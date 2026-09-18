Tragedia en Cancún: Accidente en motocicleta deja una joven sin vida y un hombre grave en la SM 106

Una joven perdió la vida y un hombre resultó gravemente lesionado luego de sufrir un accidente en motocicleta sobre el Arco Vial, en la colonia Carabanchel, Supermanzana 106 de Cancún.

El accidente ocurrió durante la mañana de este jueves, sobre el Arco Vial, entre las avenidas José López Portillo y Miguel Hidalgo, conocida también como Ruta 5, frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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De acuerdo con información preliminar, el conductor de la motocicleta habría perdido el control de la unidad, posiblemente debido al exceso de velocidad, para posteriormente derrapar y terminar impactándose contra un poste de la CFE.

Vecinos de la zona solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron elementos de Tránsito y paramédicos, quienes encontraron a dos personas involucradas en el accidente.

Los cuerpos de emergencia confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarada muerta en el lugar. En tanto, el conductor de la motocicleta recibió atención prehospitalaria y fue trasladado de emergencia al Hospital General de Cancún, debido a la gravedad de sus lesiones.

La motocicleta quedó recargada contra el poste, mientras que el cuerpo de la joven permaneció a un costado de la unidad hasta la llegada de las autoridades ministeriales.

Familiares de la víctima arribaron al sitio luego de ser notificados sobre el accidente. De manera inicial se indicó que el conductor podría tratarse de un trabajador de plataforma; sin embargo, esta información no fue confirmada oficialmente y también se señaló que la joven podría haber sido su familiar.

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Elementos de Tránsito mantuvieron parcialmente restringida la circulación en uno de los carriles del Arco Vial, en dirección de la avenida José López Portillo hacia Villas Paraíso, mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado y Servicios Periciales.

Hasta el momento, la posible velocidad excesiva y la pérdida de control de la motocicleta podrían ser la causa del accidente.

Una vez concluidas las diligencias, personal de Servicios Periciales realizará el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense.