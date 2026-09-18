Himno de Yucatán cumple 158 años: la historia de sus letras y su música

El Himno de Yucatán que hoy puede escucharse en actos oficiales no es exactamente el mismo que fue declarado oficialmente por la Legislatura local el 17 de septiembre de 1868.

La música creada por José Jacinto Cuevas sobrevivió al paso de tres siglos, pero la letra cambió. Primero fue modificada para moderar algunos pasajes del texto original de Manuel Palomeque Solís y, más recientemente, en el 2024, se aprobó una nueva versión oficial que conserva la composición histórica, incorpora una letra distinta y cuenta también con interpretación en lengua maya.

A 158 años de aquella declaratoria, la historia del himno -que ayer conmemoró otro aniversario- muestra cómo uno de los principales símbolos del estado se ha transformado junto con la propia sociedad yucateca.

Su origen se remonta a 1867, en un Yucatán marcado por el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio.

Después de la rendición de Maximiliano de Habsburgo y del avance de las fuerzas republicanas, el general Manuel Cepeda Peraza entró a Mérida el 15 de junio como comandante militar y gobernador interino. Semanas después, el 4 de julio, se organizó en Palacio de Gobierno una ceremonia para celebrar la victoria liberal. Allí, el abogado y poeta Manuel Palomeque Solís leyó por primera vez su “Himno patriótico”.

La recepción fue suficientemente entusiasta para que José Jacinto Cuevas musicalizara los versos.

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La obra fue estrenada el 15 de septiembre de 1867, bajo la dirección del propio compositor y con la voz del tenor Ramón Gasque. Un año después, el 17 de septiembre de 1868, la Legislatura local la declaró oficialmente Himno del Estado.

Nació de una victoria política

El himno original tenía un marcado contenido político. No fue concebido inicialmente como una pieza neutral de identidad territorial, sino como una celebración del triunfo republicano frente al Imperio de Maximiliano y a la intervención francesa.

Esa carga histórica explica por qué algunos pasajes fueron posteriormente modificados.

El Gobierno estatal documenta que el escritor José García Montero recibió el encargo de moderar partes del texto original. Se cambiaron el coro y una sección de la tercera estrofa, lo que obligó también a Cuevas a realizar adecuaciones musicales. Esa versión modificada fue la que durante décadas se conoció como Himno patriótico yucateco.

El paso del tiempo terminó convirtiendo una composición nacida de una coyuntura política específica en uno de los principales símbolos de identidad regional.

Durante generaciones, la pieza acompañó ceremonias cívicas, actos escolares y celebraciones oficiales, aunque durante buena parte de su historia no contó con el marco legal específico que hoy regula su uso.

Una nueva letra en el siglo XXI

Ese escenario cambió en el 2024. El Congreso del Estado aprobó la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno de Yucatán, destinada a regular las características, reproducción, difusión y uso de los tres símbolos estatales. La legislación fue publicada en agosto de ese año y continúa vigente.

Para el himno se tomó una decisión peculiar: mantener la música histórica de José Jacinto Cuevas, pero sustituir la letra.

La comisión encargada de trabajar el nuevo símbolo decidió conservar la composición por su valor histórico y artístico. Después de un proceso de selección, se eligió un texto escrito por Luis Pérez Sabido, dedicado ya no a una victoria militar del siglo XIX, sino a elementos de la geografía, la historia, la cultura y la identidad yucatecas.

La música fue adaptada con arreglos de Pedro Carlos Herrera, actual director de la Orquesta Típica Yukalpetén, a partir de la partitura más antigua conservada de la obra de Cuevas.

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El resultado fue un himno distinto en su mensaje, pero conectado con el original por la misma melodía.

De la República a la identidad

La diferencia entre ambos textos refleja también el cambio en lo que Yucatán quiere representar a través de su himno.

El de 1867 nació de una confrontación política nacional. El actual busca abarcar una identidad más amplia.

La nueva letra hace referencias a la tierra maya, a las ciudades prehispánicas, al trabajo, a mujeres y hombres del estado y a la pertenencia de Yucatán a México. La legislación lo reconoce formalmente como uno de los símbolos estatales.

El cambio implica algo más que reemplazar versos. Transformó una composición histórica en un símbolo contemporáneo con pretensión de representar a una sociedad mucho más diversa que la del siglo XIX.

También se canta en maya

Uno de los cambios más significativos es que el actual Himno de Yucatán cuenta con una versión en maya yucateco.

La traducción y adaptación estuvo a cargo de Sasil Sánchez Chan, Elisa Chavarrea Chim, Vicente Canché Moo y Edgar Chan Uc. El Gobierno estatal ofrece actualmente versiones oficiales en español y maya, además de partituras para piano, banda y orquesta.

La incorporación de la lengua maya tiene un peso particular en un estado donde ese idioma continúa formando parte de la vida cotidiana de numerosas comunidades.

No se trata únicamente de traducir palabras. La existencia de una versión oficial en maya coloca una de las lenguas históricas de Yucatán dentro del mismo marco simbólico que durante décadas había funcionado casi exclusivamente en español.

Tres símbolos bajo una misma ley

La reforma del 2024 también agrupó por primera vez en una legislación específica a los principales símbolos estatales.

La bandera yucateca tiene su origen en 1841; el Himno patriótico fue compuesto en 1867, y el escudo vigente fue creado en 1989 por Juan Francisco Peón Ancona. Hoy los tres están regulados mediante una misma ley.

El Congreso sostuvo durante el proceso legislativo que el propósito era establecer reglas para su utilización y reforzar su difusión.

La legislación también consolidó formalmente un proceso que durante décadas había dependido más de la costumbre que de una regulación específica.

La historia del Himno de Yucatán rompe con la idea de que los símbolos permanecen intactos.

Su melodía nació en 1867, su reconocimiento oficial llegó en 1868, su letra fue modificada posteriormente y volvió a cambiar en 2024.

A 158 años de aquella decisión legislativa, Yucatán sigue cantando la misma música. Pero ya no exactamente las mismas palabras.