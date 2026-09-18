Piden atención al muro derribado que protege a viviendas en María Lavalle

Tras el derribo del muro de contención a causa de un choque vehicular ocurrido el pasado domingo, vecinos del fraccionamiento María Lavalle Urbina temen afectaciones, pues además esta delimitación frenaba la corriente de agua de lluvia que baja del cerro de la unidad habitacional Colonial Campeche.

Los habitantes denuncian que, pese a sus reportes, autoridades del Ayuntamiento de Campeche y de la Dirección de Protección Civil Municipal no los han querido atender.

El percance ocurrió el pasado fin de semana, cuando el conductor de un vehículo, al bajar a exceso de velocidad por la calle Xcaret de Colonial, al cruzar la carretera antigua a Mérida, impactó y derribó parte del muro de contención que marca los límites con la calle Esponja, del María Lavalle.

Noticia Destacada Yucatán registra caída en ocupación hotelera durante el verano; baja a 46.7%

Ahora, con el retorno de las fuertes lluvias y tormentas, familias como la de Mildred Euan Manzanilla temen lo peor, pues están frente a la bajada del cerro, donde toda la corriente de agua podría irse contra su vivienda y vehículo, ocasionándoles graves daños.

“Desde el pasado domingo, que bomberos de Protección Civil retiraron las piedras que cayeron del muro que derribó el accidentado, ninguna autoridad del Ayuntamiento de Campeche ha venido. Por lo que vemos, vamos a tener que hacer oficios para suplicarles que nos vuelvan a levantar el muro, porque con las fuertes lluvias, tanto el agua como las piedras sueltas se van a ir contra mi casa”, manifestó Mildred Euan Manzanilla.

Mientras continúan ignorados los afectados, comenzó el calvario de pedir ayuda, incluso con los regidores, para ver cuándo se deciden a atenderlos.

“Para cosas que ponen en peligro a la ciudadanía no llegan losde Protección Civil Municipal, pero para otras cosas, como posar en fotos, sí están. Por ahora, lo único que podemos decir es que hacemos responsables de lo que suceda a nuestros hogares a las autoridades del Ayuntamiento de Campeche, que por lo menos debieron mandar a colocar algún tipo de barrera”, agregó Ricardo Reina, vecino del sector.

También denuncian que han solicitado la poda de los árboles, de los cuales varios ya cayeron cerca de los vehículos que estacionan en la calle Esponja.

“Ya cayó una larga rama con las pasadas lluvias y fuertes vientos, y aun así no quieren atender el reporte de la poda de ramas de árboles que también pueden caer en la carretera antigua a Mérida y ocasionar accidentes”, agregó Mildred Euan.