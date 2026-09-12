Trágico accidente en Cancún: Motociclista muere tras ser embestido por una camioneta

Mortal accidente se registró sobre la avenida Niños Héroes con avenida 71, en las inmediaciones de la supermanzana 229 y 228, luego de que el conductor de una camioneta en color blanco realizara una invasión de carril al conductor de una motocicleta que circulaba con preferencia de paso.

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Del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta salió proyectado contra el pavimento, estrellándose contra un poste de la CFE y quedando sin signos vitales derivado del fuerte impacto.

Al lugar arribaron paramédicos de una empresa privada, quienes le prestaron atención prehospitalaria y confirmaron que este ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a tapar el cuerpo con una manta quirúrgica y retirarse de la zona.

El conductor responsable de la camioneta en color blanco fue alcanzado por ciudadanos dos cuadras más adelante y retenido hasta el arribo de las autoridades correspondientes.

JGH