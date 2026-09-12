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Trágico accidente en Cancún: Motociclista muere tras ser embestido por una camioneta

Un motociclista falleció tras ser embestido por una camioneta en la avenida Niños Héroes de Cancún. Vecinos retuvieron al conductor responsable cuando intentaba darse a la fuga.

Por Erick Díaz

12 de sept de 2026

1 min

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El choque ocurrió en el cruce de la avenida Niños Héroes con la avenida 71.
El choque ocurrió en el cruce de la avenida Niños Héroes con la avenida 71. / Erick Díaz

Mortal accidente se registró sobre la avenida Niños Héroes con avenida 71, en las inmediaciones de la supermanzana 229 y 228, luego de que el conductor de una camioneta en color blanco realizara una invasión de carril al conductor de una motocicleta que circulaba con preferencia de paso.

El Colegio de Contadores advirtió que el sur de Quintana Roo no está preparado para reducir el uso de efectivo.

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Del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta salió proyectado contra el pavimento, estrellándose contra un poste de la CFE y quedando sin signos vitales derivado del fuerte impacto.

Al lugar arribaron paramédicos de una empresa privada, quienes le prestaron atención prehospitalaria y confirmaron que este ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a tapar el cuerpo con una manta quirúrgica y retirarse de la zona.

El conductor responsable de la camioneta en color blanco fue alcanzado por ciudadanos dos cuadras más adelante y retenido hasta el arribo de las autoridades correspondientes.

JGH

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