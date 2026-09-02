¿Le quieren quitar su plaza? Maestra denuncia presiones para cambiarla de escuela en Ciudad del Carmen

La docente Diana Beatriz Sánchez Rodríguez, adscrita a la Escuela Primaria Rafael Ramírez, se manifestó la mañana de este miércoles al interior del plantel educativo para exigir a las autoridades correspondientes el respeto a la plaza definitiva que, asegura, le fue otorgada desde hace aproximadamente tres años.

Noticia Destacada Familiares encuentran a mujer sin vida dentro de una vivienda en Ciudad del Carmen

La profesora denunció que, por segundo ciclo escolar consecutivo, enfrenta un intento de cambio de centro de trabajo, situación que considera irregular, debido a que cuenta con documentación que, según afirmó, acredita formalmente su adscripción a dicha institución educativa.

De acuerdo con el señalamiento de Sánchez Rodríguez, la subdirectora de Educación Primaria, maestra Idalí Sosa, sería la persona que presuntamente ha intentado impugnar o desconocer la documentación con la que la docente respalda su permanencia en la Escuela Primaria Rafael Ramírez.

La maestra aseguró contar con diversos documentos y grabaciones que, afirmó, respaldan los hechos que ha denunciado y la situación que actualmente enfrenta. Asimismo, señaló que durante este proceso habría recibido advertencias relacionadas con una posible suspensión de sus pagos, en caso de no aceptar el cambio de adscripción.

“Yo tengo una plaza definitiva y tengo documentos que acreditan mi centro de trabajo”, sostuvo la docente durante su manifestación, al reiterar que su intención es permanecer en el plantel donde actualmente imparte clases.

Maestra se niega a dejar primaria Rafael Ramírez; asegura tener plaza definitiva / Israel Lozano

Sánchez Rodríguez también expresó su inconformidad por lo que considera una falta de acompañamiento y respaldo por parte de su representación sindical, al señalar que hasta el momento no ha encontrado una solución a la problemática a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE.

Ante la falta de una respuesta favorable, advirtió que podría recurrir a las instancias legales correspondientes e iniciar un juicio laboral para defender lo que considera un derecho adquirido y garantizar el respeto a su plaza y adscripción.

La docente hizo un llamado a las autoridades educativas para que intervengan en el caso, revisen la documentación y esclarezcan la situación administrativa que enfrenta, al considerar que el conflicto ha generado incertidumbre tanto en su ámbito laboral como personal.

Finalmente, Diana Beatriz Sánchez Rodríguez reiteró que permanecerá en la Escuela Primaria Rafael Ramírez y continuará atendiendo a su grupo de alumnos, mientras busca una solución definitiva a su situación y exige que se respeten los documentos que, asegura, la acreditan como docente adscrita de manera definitiva a dicho centro de trabajo.

JGH