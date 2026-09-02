Automóvil se incendia en el centro de Chetumal y moviliza a cuerpos de emergencia

La tarde de este miércoles, un automóvil se incendió repentinamente en el cruce de las avenidas Álvaro Obregón y Francisco I. Madero, en el centro de la ciudad, generando momentos de alarma entre automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo comenzó a presentar humo y posteriormente flamas, lo que obligó al conductor a detener la marcha y descender de manera inmediata para resguardar su integridad, evitando así que se lamentaran personas lesionadas.

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Versiones preliminares apuntan a que el siniestro pudo haberse originado por un desperfecto mecánico, un posible corto circuito o un recalentamiento en el motor de la unidad, aunque las causas exactas del incendio aún no han sido determinadas de manera oficial y corresponderá a las autoridades competentes esclarecerlas en las próximas horas.

Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron las maniobras correspondientes para sofocar las llamas.

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Tras varios minutos de trabajo, el personal de bomberos logró controlar por completo el fuego, aunque el automóvil resultó con daños totales a causa del contacto directo con las llamas, quedando prácticamente inservible. Paralelamente, elementos de la policía municipal y estatal se hicieron presentes en el sitio para brindar apoyo en el acordonamiento y resguardo del perímetro.

La presencia de los uniformados permitió agilizar la circulación en las inmediaciones. Autoridades locales descartaron que el incendio hubiera dejado personas lesionadas, ya que el conductor logró salir del automóvil antes de que las llamas se intensificaran, por lo que el hecho únicamente se saldó con pérdidas materiales.