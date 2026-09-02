Omar García Harfuch destaca la detención en menos de 12 horas de dos presuntos responsables del asesinato del músico Jonathan Meléndez en Atizapán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que dos hombres fueron detenidos como probables responsables del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y otras tres personas en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada y una menor de edad, además de una cuarta persona. Los hechos ocurrieron un día antes dentro de un domicilio, donde las autoridades localizaron a las víctimas sin vida.

De acuerdo con García Harfuch, la coordinación entre autoridades federales y locales permitió ubicar y capturar a los sospechosos en menos de 12 horas.

¿Quiénes participaron en la detención por el crimen de Jonathan Meléndez?

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El titular de la SSPC destacó que las instituciones actuaron de forma inmediata tras conocerse el multihomicidio y compartieron información para localizar a los dos probables responsables.

Ambos detenidos serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica.

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Uno de los detenidos era socio de Jonathan Meléndez

Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas, identificado previamente como Jonathan Meléndez.

De manera preliminar, las autoridades consideran que el sospechoso habría aprovechado esa relación de confianza para ingresar al domicilio donde ocurrieron los asesinatos.

García Harfuch no detalló en su mensaje cuál habría sido el móvil del ataque ni explicó el grado de participación atribuido a cada uno de los detenidos.

Autoridades investigan asesinato de cuatro personas en Atizapán

El caso continúa bajo investigación para reconstruir la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades de los sospechosos.

En una operación conjunta de @FiscaliaEdomex ,@SSPCMexico y @SSC_CDMX, fueron detenidos dos hombres señalados como probables responsables del homicidio de cuatro personas. Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada y una menor de edad. Los hechos ocurrieron ayer en… pic.twitter.com/GvL0aSC46a — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 2, 2026

La captura se produjo después de que se confirmara el asesinato del músico de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija menor y otra mujer.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer por completo el crimen y establecer si hubo más personas involucradas.

IO