Yucatán, en el mapa del tráfico ilegal de loros: descubren rutas de alto riesgo

Yucatán aparece en el mapa internacional del tráfico ilegal de loros, luego de que una investigación identificara al sureste de México y la península como zonas donde existen corredores de alto riesgo para movilizar estas aves.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Australia (ANU) y la Universidad Estatal de Arizona (ASU), analizó más de 6 mil registros de decomisos entre 1997 y 2024.

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Los datos permitieron detectar conexiones de tráfico en el sureste, relacionadas con ciudades como Mérida, Campeche, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez.

¿Por qué preocupa el tráfico de loros en Yucatán?

La investigación advierte que la mitad de las 20 especies de loros nativos de México analizadas están directamente amenazadas por la captura ilegal.

Además, ninguna de las especies estudiadas ha mejorado su estado de conservación desde 1993.

Los investigadores señalan que el tráfico ha evolucionado de capturas ocasionales a cadenas de suministro más organizadas, impulsadas principalmente por la demanda de estas aves como mascotas.

Por ello, las autoridades ambientales recomiendan no comprar loros silvestres cuya procedencia legal no pueda comprobarse, ya que la demanda contribuye a mantener este comercio ilegal.

Yucatán es una zona relevante

En el caso de Yucatán, la situación adquiere especial importancia por sus conexiones terrestres con Campeche y otros estados de la región.

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Estas conexiones pueden facilitar el traslado de animales obtenidos ilegalmente hacia diferentes puntos de comercialización, por lo que los decomisos realizados en carreteras y otros puntos de revisión permiten detectar parte de estas actividades.

Un antecedente ocurrió en 2025, cuando la Profepa reportó el aseguramiento de 25 loros en la carretera federal Campeche-Mérida.

Entre los ejemplares asegurados se encontraban loros frente blanca y loros corona blanca, de acuerdo con el reporte citado.

El caso muestra que el problema no se limita a las zonas donde las aves son capturadas, sino que puede involucrar distintas etapas de traslado y comercialización.